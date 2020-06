¿Quién es el hombre que aparece en la foto de Juan José Origel?

Juan José Origel se convirtió en tendencia en Twitter debido a una fotografía donde se veía a un hombre en ropa interior.

Juan José Origel sufre accidente automovilístico El conductor también perdió su exclusividad con Televisa

En la imagen se ve a Origel en la cocina de su casa, con una camiseta blanca larga y un pants oscuro. Sin embargo en el reflejo del horno se podía ver las piernas de un hombre, que fue quien le tomó la foto. El hombre sólo portaba ropa interior.

Juan Jose Origel nos demuestra que, puede que le falte glamour durante la cuarentena, pero no anda pasando hambre. ¡Qué presumido, Pepillo! 😏😏 pic.twitter.com/mpHi1a58YV — "munch, munch, crunch" (@TRIPPINGBOYY) June 7, 2020

Ante esto, el comunicador también conocido como Pepillo, compartió en su Instagram un clip en donde anunció que este domingo contará la verdad detrás de esa foto.

"Oigan, quiero decirles una cosa, mañana en la tarde tipo 6 o 7 de la tarde, Martha Figueroa y yo vamos a hacer un pequeñito Con Permiso para contarles -esta no es la camiseta que está circulando- (añadió en relación con la playera que traía puesta en la imagen). Les vamos a contar la historia verdadera de lo que está sucediendo. No hagan caso, les vamos a decir de dónde salió esta historia, todo, de verdad mañana les vamos a contar. Descansen, duérmanse y no salgan”, añadió.

Pero antes de este anunció, en el Facebook de Salvador Ruiz Chavagaga, se filtró un video del supuesto hombre que acompañaba a Juan José Origel en su casa.

Junto al clip se puede leer: "Hoy domingo Juan José Origel dará su versión.Esta es la supuesta reacción del hombre que aparece en ropa interior en el horno".

El joven señala que no es ningún ratero, no prostituto, además dice que él le callará la boca. Todo esto depu´s de decir algunas palabras ofensivas. Sin embargo nunca dice el nombre de Juan José Origel.

Se está saliendo de control este asunto !!! Hoy domingo Juan José Origel dará su versión. Esta es la supuesta reacción del hombre que aparece en ropa interior en el horno. Posted by Mundo Chavagaga on Sunday, June 7, 2020

Este hombre ha sido señalado como la ex pareja del Origel, en algunos comentarios en redes sociales.

Ex Pareja de Juan Jose Origel filtra sus fotos personales con el periodista. pic.twitter.com/x7h7mnILzQ — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) June 7, 2020

