Andrea Escalona responde a quienes afirman que su trabajo se lo debe a su mamá Magda Rodríguez

Andrea Escalona es hija de la productora de Hoy, Magda Rodríguez, y siempre ha tenido que lidiar con los comentarios que cuestionan su talento y que su puesto en el programa de Televisa se lo debe a ella por ser su mamá.

Ante esto, la conductora de 34 años ya se cansó de ese tipo de comentarios y en una reciente entrevista ofrecida al programa Terapia de choque de Unicable, manifestó que ella viene de una familia de artistas, por lo que era natural que se dedicara al medio artístico.

Andrea Escalona responde a quienes afirman que su trabajo se lo debe a su mamá

"Familia de artistas porque antes Magda era conductora, cantante, actriz de Juan Osorio, te estoy contando cuando yo nací. Mis abuelitos eran actores Jorge del Campo, Malena Doria, mi bisabuela Ada Carrasco (…) Mi primer contrato era 'Seducción' como hija de Maribel Guardia, bueno hijo, a los 8 meses de nacida haciéndole de niño, cargada (…) la vida para mí siempre fue esto y también siempre me encantó esto (…)", comentó en el programa, que está colgado en YouTube.

Así mismo, afirmó que no solo su mamá la ha apoyado en su carrera sino toda su familia: "Siempre me ha apoyado mucho toda mi familia, ustedes igual a la que ven es a mi mamá (…) me apoya y me empuja, es una gran empujadora y motivadora de sus talentos",

Al preguntarle sobre si era duro siempre se calificada como 'la hija de', confesó lo siguiente: "Sí, es muy pesado. Sí, también a veces pesa (…) en esta última ocasión, en Hoy me dijo ¿trabajamos juntas? y sí respiré tantito y dije, sí, pues órale".

"Porque sé el peso que viene detrás, sé la carga que viene emocional de, 'claro, está ahí por ser hija de'. Ya yo tengo 34 años y desde que nací estoy en este medio y tampoco le quiero demostrar ya nada a nadie porque creo que también ya me gané un poco el derecho de piso, ya estuve en TV Azteca, en Telemundo, con mi mamá, sin mi mamá, en Televisa y esto de hacerlo por querer demostrar ya también a mí no me va", expresó la también cantante.

