Facundo: 'Hay mucha gente que merece más crítica, como Bárbara de Regil'

Facundo estuvo este fin de semana en Guadalajara, para tener una participación especial en el nuevo video de JotDog, con la canción Catástrofes perfumadas, bajo la producción de Guanamor y la dirección de Ian Martín.

El conductor reveló que tiene muchos lazos con Guadalajara.

“Las últimas veces que he venido, fue por compas que me piden un paro para algunas cosas y vengo a participar de actor. Lo más reciente fue con C-Kan, para unos capítulo de una serie que ha estado haciendo; ahora, María (Barracuda) me pidió hacer una aparición en su video. Somos muy del estilo, un poco locos [risas]. La técnica con la que se está haciendo en video, es única en México, porque no se han hecho videos con la técnica Virtual production”.

JotDog y Facundo comparten sus ‘locuras’ en Guadalajara La banda tapatía grabó el video de Catástrofes perfumadas, con la participación especial de Facundo.

A lo largo de su carrera en la radio y televisión, ha tenido momentos de gran polémica, pero durante la charla con Publimetro confesó que todo puede tolerar, excepto que lo traten de dirigir.

Además, está realizando un documental sobre la enfermedad de Lyme.

“Entre a la carrera por accidente, porque me gustaba más la producción que la conducción, siempre me gustó esa parte de atrás de cámaras. Cuando llegué a la tele, me empezó a entusiasmar, siempre hay herramientas que te permiten desarrollar la imaginación”.

Añadió, “siempre he hecho lo que me gusta, eso ayuda muchísimo porque a fuerzas vas cambiando a lo que te gusta; no me imagino ahorita estar haciendo Jaime Duende, el Spring break o las cosas que hice hace 5 o 10 años. Creo que mi fórmula ha sido que cada año me gustan cosas distintas”.

Facundo trabaja desde hace tiempo en un documental que cuenta la historia de un amigo y su lucha contra la enfermedad de Lyme.

“Traigo un documental que no he terminado, que hice con un amigo, y tengo muchas ganas de darle la forma correcta. Habla sobre la enfermedad que tuvo, y ayuda a encontrar la cura de una enfermedad llamada de Lyme, lo raro es que los que se enferman no saben qué tienen y les terminan dando pastillas para la depresión. El documental busca orientar a la gente para detectar la enfermedad, que puede dar por una garrapata o un mosquito. Estoy editando, además de dirigirlo y producirlo, espero terminarlo este año”.

Reflexiones sobre las críticas

Facundo vive bajo los reflectores, por lo que ha enfrentado varios momentos incómodos durante su carrera.

“La neta, tampoco me han criticado tanto. Hay mucha gente que merece mas crítica, como Bárbara de Regil, qué haría para merecer ese tipo de insultos, no llego a esos niveles de memes, como cuando fui a los Óscar, donde si me tocó bastante. Existen comentarios que los veo y digo: 'Es una estupidez', mientras otros: 'Cámara, si tiene razón'”.

Añadió, “no sería como responsable decir que me vale madre, porque lo chingón de las redes sociales es que cualquiera te puede hablar. Antes, la gente solo era un número, ahora opinan. Siento que estás desperdiciando una herramienta bien chida, porque no creo que una crítica te deba poner triste, ni un halago te haga sentir chingón, como cuando te dicen estás bien bueno, eso no me da como la energía para afrontar el día, pero tampoco me lo quita lo otro”.





Publicidad





Sin complejos

“La gente dice: 'No sabe hablar inglés, y tienen razón, no sé hablar inglés. Me tengo que poner las pilas para aprender inglés; si está cabrón llegar a entrevistar a alguien y no saber quién es. Me criticaron cosas así, cuando me dijeron le faltaste le respeto al director coreano (Bong Joon-ho) por decirle que estaba loco. Reconozco que fue una estupidez, pero al final te das cuentas que al 'wey' le pareció inteligente mi pregunta. La gente crítica estupideces, pero no dejo de hacer caso de las críticas, porque si hay cosas que te pueden hacer crecer, si no eres un acomplejado, que todo lo que te digan vas a tomarlo como insulto”.

Retos

“Muchas veces he rechazado proyectos porque ya lo hice, y no me representan un reto, porque por más que sepa jugar el partido o sepa cómo ganarlo, prefiero jugar algo nuevo que signifique un reto, eso ha hecho que evolucione mi imagen. Nunca me imaginé conducir un programa de concursos, pero cuando me lo plantearon, me dije: 'Esta chingón', porque nunca lo he hecho. Antes de eso había hecho un reality de supervivencia, siempre trato de hacer cosas nuevas para divertirme”.

Facundo confesó que le asombra que crean que es un cómico: “Hice Parodiando, donde era un reto todo el tiempo, porque yo no soy cómico y me pusieron a hacer comedia [risas]”.

En la pantalla

“No me veo haciendo lo mismo todo el tiempo, por ejemplo está mi programa Mi pareja puede, que ya lleva como dos o tres años, y quizá dura más, pero al rato termina este programa, pues haré otra cosas. Hice un proyecto que se llamó Resistiré, que si me tenían súper limitado, estaba frustrado, y me di cuenta que no puedo trabajar así, cuando alguien intenta dirigirme me empiezo a frustrar, yo no soy el indicado para el trabajo”.

También señaló que ahora hace cosas más familiares, “hay como ciertas limitaciones que yo me pongo, no es lo mismo un programa para chavos de 20 años, que para una de señora de 60. Me limito de hacer groserías, chistes de doble sentido, alburear, sigo ya una línea más familiar dentro de mi estilo”.

Vida personal

“Tengo más proyectos personales que no son de tele. Estoy terminando mi casa, porque la neta es un proyectazo demasiado absorbente, llevo dos años remodelando, porque se me acabó la lana, ahora ya tuve otra vez , y estoy como en los últimos detalles y tirando muchas cosas, me requiere mucha energía para que me quedé lo antes posible”.

Nueva Zelanda erradica por completo el Covid-19 y regresará a la normalidad este martes Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, informó que se ha erradicado por completo el Covid-19, sin embargo, no descarta la posibilidad de contar con casos importados en un futuro

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: