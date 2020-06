Gaby Albo, actriz de Mentiras denuncia discriminación al donar sangre

A través de redes sociales, Gaby Albo quien interpreta a Dulce en el musical Mentiras, denunció una incómoda situación por la que tuvo que pasar al donar sangre.

En un video publicado en sus Instagram Gaby contó que fue a donar sangre al Hospital General de México, la actriz iba con cinco personas, de las cuales cuatro fueron rechazadas por distintas razones. Albo siguió con el proceso hasta que llegó al consultorio con una doctora, quien la sometió a un cuestionario, una de las preguntas era si su pareja era de su mismo sexo, situación que la actriz confirmó.

Ante esto la doctora le pidió que pusiera que no, ya que era una excelente candidata para donas plaquetas, y que si ponía que sí, iba a ser rechazada por promiscuidad.

La actriz finalmente puso que no, debido a que hay mucha gente esperando a recibir sangre, e hizo una llamado a las instituciones por darse el lujo de rechazar a personas que puede ser excelentes donadoras; cuando en este momento se necesita y hay poca gente que los hace. Gaby agregó que manda este mensaje para unir y hacer un impacto por redes sociales para que esto no suceda.

Junto al video, la actriz escribió:

"Mi sangre también cura. Me pidieron mentir diciendo que mi pareja no era de mi mismo sexo para poder donar sangre porque si no la iban a rechazar. Esto en tiempos de crisis. Cuando hay miles de personas esperando sangre para curarse. Pido su ayuda para difundir este video y hacerlo llegar a las personas que puedan hacer un cambio en estas reglas que no tienen absolutamente nada que ver con la calidad de mi sangre. Las instituciones no pueden darse el lujo de rechazar a los pocos donadores de sangre que se atreven a donar en estos tiempos de pandemia discriminándonos por nuestra preferencia sexual después de habernos evaluado y saber que nuestra sangre está en perfectas condiciones. Me parece un tema grave que necesita atención YA para salvar vidas y dar un paso adelante como sociedad. #misangretambiencura".

