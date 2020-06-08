Revelan una relación secreta de la princesa Diana solo meses antes de su muerte

A pesar que han pasado más de 20 años desde su trágica muerte, la princesa Diana sigue siendo uno de los personajes sobre los que más se habla a nivel mundial y que mantiene encantados a sus millones de seguidores.

La relación secreta de la princesa con el médico paquistaní Hasnat Khan ha sido lo último que se ha conocido sobre su vida. Se ha informado que el cirujano cardíaco había sido el único portal de normalidad en la vida de Diana.

Khan había prestado poca o ninguna atención a la Princesa de Gales en su primera reunión y, en cambio, se había centrado en tratar a uno de sus pacientes. Este aspecto dejó a Diana muy impresionada, dándole un sabor constante de normalidad que había anhelado en su antigua dentro de la realeza.

El biógrafo real Martyn Gregory durante una serie de podcasts de BBC 5 Live había dicho: "No sabemos mucho sobre la relación porque el propio Hasnat Khan nunca habló en ese momento y ciertamente nunca habló desde su muerte". "Pero sí sabemos que eran pareja", agregó.

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"Hay que decir que la mayoría de las personas que conocían bien a Diana dirían que estaba más enamorada de Hasnat que cualquier otra persona posterior a su divorcio de Carlos", dijo.

Numerosas fuentes han informado desde entonces que la difunta princesa había conseguido en el cirujano su verdadero amor pero jamás pudo casarse ni tener una relación normal con él.

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