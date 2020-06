Revelan una relación secreta de la princesa Diana solo meses antes de su muerte

View this post on Instagram

Diana’nın en büyük aşkının Charles olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 🧑🏽Onun için “Bay Mükemmel” Pakistan/Afgan asıllı kalp cerrahı Hasnat Khan’dı. 🧑🏽1995 yılında başlayan ilişki ,Diana’nın hayatını kaybettiği seneye kadar devam etti. 👩‍🦳Jemima ve Diana’nın yakın arkadaşlığı sırasında Hasnat ve Diana’nın tanıştığından daha önce bahsetmiştim. 👩‍🦳2 sene süren ilişkilerinde Diana önce evlenmek istiyor fakat kültürel ve dini farklılıklar ilişkilerini zora sokuyor. 🧑🏽Hasnat, Diana’yı Pakistan’da ailesi ile tanıştırıyor. Yaşadıkları büyük ve tutkulu bir ilişki. Büyük iniş çıkışlar yaşıyorlar. 👩‍🦳Yaşadıkları ayrılıklardan birinde Diana, Dodi ile beraber olmaya başlıyor. 👩‍🦳Kazadan kısa bir süre önce Diana Pakistan’a gidiyor. Şimdiki Başbakan İmran Khan’la konuşarak aralarını düzeltmesini istiyor. Fakat henüz İmran, Hasnat ile konuşamadan Diana hayatını kaybediyor 😢 Hasnat onunla yapılan bir röportajda “Dodi’yi öperken beni geri istediğini biliyordum, onu sevdim. Evet o fotoğraflar beni kızdırdı , tıpkı istediği gibi. Sonra onunla görüştüm. Duygu doluyduk, doğrusu kızgındık birbirimize. Tartıştık. O tekrar Dodi’ye döndü. Belki beni daha da sinirlendirmek için. Birkaç gün sonra kaza meydana geldi.” 💔 Birlikte hiç fotoğrafları, videoları olmayan Diana ve Hasnat’ın yaşadıkları hala bilinmezliğini koruyor. Ama hikayenin bizim şimdiye kadar bildiğimiz gibi olmadığını artık biliyoruz. Ya Diana ve Hasnat ayrılmasaydı o zaman neler olurdu acaba? #dianaspencer #ladydiana #royalfamily #windsor #love #hasnatkhan #instago #instagood