Revelan una relación secreta de la princesa Diana solo meses antes de su muerte
Amó a este hombre como a nadie pero no pudo estar con él libremente
A pesar que han pasado más de 20 años desde su trágica muerte, la princesa Diana sigue siendo uno de los personajes sobre los que más se habla a nivel mundial y que mantiene encantados a sus millones de seguidores.
La relación secreta de la princesa con el médico paquistaní Hasnat Khan ha sido lo último que se ha conocido sobre su vida. Se ha informado que el cirujano cardíaco había sido el único portal de normalidad en la vida de Diana.
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Diana’nın en büyük aşkının Charles olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 🧑🏽Onun için “Bay Mükemmel” Pakistan/Afgan asıllı kalp cerrahı Hasnat Khan’dı. 🧑🏽1995 yılında başlayan ilişki ,Diana’nın hayatını kaybettiği seneye kadar devam etti. 👩🦳Jemima ve Diana’nın yakın arkadaşlığı sırasında Hasnat ve Diana’nın tanıştığından daha önce bahsetmiştim. 👩🦳2 sene süren ilişkilerinde Diana önce evlenmek istiyor fakat kültürel ve dini farklılıklar ilişkilerini zora sokuyor. 🧑🏽Hasnat, Diana’yı Pakistan’da ailesi ile tanıştırıyor. Yaşadıkları büyük ve tutkulu bir ilişki. Büyük iniş çıkışlar yaşıyorlar. 👩🦳Yaşadıkları ayrılıklardan birinde Diana, Dodi ile beraber olmaya başlıyor. 👩🦳Kazadan kısa bir süre önce Diana Pakistan’a gidiyor. Şimdiki Başbakan İmran Khan’la konuşarak aralarını düzeltmesini istiyor. Fakat henüz İmran, Hasnat ile konuşamadan Diana hayatını kaybediyor 😢 Hasnat onunla yapılan bir röportajda “Dodi’yi öperken beni geri istediğini biliyordum, onu sevdim. Evet o fotoğraflar beni kızdırdı , tıpkı istediği gibi. Sonra onunla görüştüm. Duygu doluyduk, doğrusu kızgındık birbirimize. Tartıştık. O tekrar Dodi’ye döndü. Belki beni daha da sinirlendirmek için. Birkaç gün sonra kaza meydana geldi.” 💔 Birlikte hiç fotoğrafları, videoları olmayan Diana ve Hasnat’ın yaşadıkları hala bilinmezliğini koruyor. Ama hikayenin bizim şimdiye kadar bildiğimiz gibi olmadığını artık biliyoruz. Ya Diana ve Hasnat ayrılmasaydı o zaman neler olurdu acaba? #dianaspencer #ladydiana #royalfamily #windsor #love #hasnatkhan #instago #instagood
Khan había prestado poca o ninguna atención a la Princesa de Gales en su primera reunión y, en cambio, se había centrado en tratar a uno de sus pacientes. Este aspecto dejó a Diana muy impresionada, dándole un sabor constante de normalidad que había anhelado en su antigua dentro de la realeza.
El biógrafo real Martyn Gregory durante una serie de podcasts de BBC 5 Live había dicho: "No sabemos mucho sobre la relación porque el propio Hasnat Khan nunca habló en ese momento y ciertamente nunca habló desde su muerte". "Pero sí sabemos que eran pareja", agregó.
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"Hay que decir que la mayoría de las personas que conocían bien a Diana dirían que estaba más enamorada de Hasnat que cualquier otra persona posterior a su divorcio de Carlos", dijo.
Numerosas fuentes han informado desde entonces que la difunta princesa había conseguido en el cirujano su verdadero amor pero jamás pudo casarse ni tener una relación normal con él.
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