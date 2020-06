Adrián Uribe revela cuál fue la reacción de su hijo al enterarse de que tendrá una hermana

A solo un par días después de que Adrián Uribe y su novia, Thuany Martins, gritaran emocionados al mundo que están en la dulce espera de una niña, el actor destapó cómo recibió la buena nueva su hijo mayor, Gael.

Durante una reciente entrevista con el programa De Primera Mano, Uribe fue cuestionado sobre cómo reaccionó su primogénito, retoño de su relación con su ex Karla Pineda, ante la próxima llegada de una hermanita a su vida.

Ante la pregunta, el orgulloso padre contestó, incapaz de contener la sonrisa y con la una felicidad que le exudaba por los poros, que el adolescente de 16 años está sumamente “feliz” con el embarazo.

“(Gael está) feliz, porque además él quería niña, Thuany quería niña, yo quería niña y diosito nos escuchó a los tres”, afirmó.

Asimismo, el conductor de 47 años detalló que desde que Gael se enteró que la brasileña estaba encinta, se preocupó de inmediato por sus cuidados para que la gestación se desarrollara correctamente.

“Gael era el que más quería niña, me encanta porque lo primero que me dijo cuando le dije ‘mi amor, es que vas a tener una hermanita’, pues no sabíamos todavía que iba a ser, si hermanito o hermanita, cuando le dije, lo primero que me dijo fue: ‘Oye, pa, ¿Thuany está tomando ácido fólico?' Como que le preocupó esa parte”, contó enternecido.

Por su parte, precisó que la razón por la que le alegra tanto convertirse en padre de una niña es porque las mujeres han fungido un pilar fundamental en su vida.

“Todos mis amigos me dicen: ‘Adrián, si con tu hijo te volviste loco y fuiste feliz y lo amas, tu mujer, tu hija te va a cambiar la vida por completo’. No me cabe la menor duda, yo siempre he sido pro-mujer y para mí, las mujeres han sido fundamentales en mi vida, empezando por la que me la dio, que es mi madre, mi hermana mayor, mi mujer y ahora esta bebé”, concluyó sonriente.

Adrián Uribe revela la fecha tentativa de nacimiento de su hija

El protagonista de Como tú no hay dos también señaló en la conversación que la modelo de 28 años está siguiendo con suma precaución todas las indicaciones y cuidado que el doctor les exigió debido a la pandemia por covid-19 que sigue azotando al mundo.

“El doctor nos dijo que tuviéramos todos los cuidados del mundo. Los normales pero además por el embarazo, la pancita ya se le nota”, destacó. De igual forma, develó que espera tener a su niña en brazos por primera vez a finales de este 2020.

“Todo indica a que la última semana de octubre y la primera de noviembre”, compartió Adrián Uribe.

