Camila Sodi no quiere comparaciones con la Rubí del pasado: "Bárbara fue la exótica y yo voy a hacer que me vean"

View this post on Instagram

🔹How much “Likes “ can we have for Rubi 🔹 Cuantos “ Me gusta “ podemos tener para Rubi? #rubiladescarada #ladescarada #rubíladescarada #rubi #rubiferrer #barbaramori #telenovelarubi #diamond #shinebrightlikeadiamond #rubitanbellacomopeligrosa #telenovelasmexicanas #televisa #telemundo