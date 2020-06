Daniel Radcliffe enfrenta a J.K. Rowling: 'Las mujeres transgénero son mujeres'

Las polémicas declaraciones de J.K. Rowling sobre las personas trans y la identidad de género, han encontrado una nueva respuesta en alguien que, durante muchos años, fue muy cercano a la autora: el protagonista de la saga Harry Potter, Daniel Radcliffe. El intérprete se ha desmarcado de las opiniones de Rowling para afirmar, de manera rotunda y sin ningún tipo de cortapisas, que "las mujeres transgénero son mujeres".

Fue la propia Rowling la que, el pasado fin de semana, encendió la polémica con unos tuits en los que criticaba un artículo que se refería a las mujeres como "personas que menstrúan". Así, en varios mensajes, la escritora expuso su opinión al respecto en unos comentarios que algunos calificaron como "transfóbicos" y que le valieron calificativos tan duros como "feminazi".

"Si el sexo no es real, no puede haber una atracción entre dos personas del mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad global vivida por las mujeres es eliminada. Yo conozco y amo a personas trans, pero eliminar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. Decir la verdad no es odiar", tuiteó Rowling que afirmó que su vida "ha estado condicionada por el hecho de ser mujer. No creo que sea una manifestación de odio decirlo".

Al paso de estos comentarios ha salido Daniel Radcliffe. El actor, que no está presente en las redes sociales, ha escrito una carta abierta en la página web de The Trevor Project, una organización sin fines de lucro dedicada a la prevención del suicidio entre los jóvenes LGBTQ+.

El protagonista de la saga Harry Poter asegura de forma inéquivoca que "las mujeres transgénero son mujeres" y, haciendo referencia directa a la autora, alerta de que "cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo (Rowling) o yo".

"Según el Proyecto Trevor, el 78% de las personas transgénero y los jóvenes no binarios denunciaron haber sido objeto de discriminación debido a su identidad de género. Está claro que debemos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y causar más daños", señala en su texto Radcliffe que después se dirige directamente a los fans de Harry Potter para pedirles que renieguen de la saga tras los comentarios de Rowling.

"Lamento profundamente el dolor que estos comentarios os han causado y verdaderamente espero que no pierdas por completo lo que fue valioso en estas historias para ti", afirma el actor que pide a los millones de seguidores de la franquicia rescatar la esencia de la historia de Harry Potter y el mensaje de tolerancia y amor que se deriva de sus aventuras.

"Si estos libros te enseñaron que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de superar cualquier cosa, si te enseñaron que la fuerza se encuentra en la diversidad, y que las ideas dogmáticas de pureza conducen a la opresión de los grupos vulnerables; si crees que un personaje en particular es trans, no binario o de género fluido, o que son homosexuales o bisexuales; si encontraste algo en estas historias que resonó contigo y te ayudó en cualquier momento de tu vida, entonces eso queda entre tú y el libro que estás leyendo, y eso es sagrado", sentencia Radcliffe.

