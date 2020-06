Galilea Montijo denuncia extorsión por falsas fotografías donde aparece desnuda

Visiblemente molesta e indignada, la conductora Galilea Montijo denunció en el programa matutino Hoy que quisieron extorsionarla con unas fotografías en las que aparece supuestamente desnuda.

La también empresaria indicó e n la emisión de Magda Rodríguez que el individuo le propuso comprar las imágenes y que de lo contrario recurriría a revistas y medios de comunicación para difundirlas, por lo que prefirió hacer pública la situación.

“Hay un tipo que me está mandando unas imágenes mías, donde claramente se ve un Photoshop, donde claramente quiere dinero, porque supuestamente son unas fotógrafo´días que me ‘tomaron’ cuando yo tenía 18 años”, dijo la presentadora.

Y siguió: “Quiero decirle que a los 18 años yo ya estaba en la Ciudad de México, entonces quiere decir que le tomó fotografías a una menor de edad desnuda (…). Este señor dice que tiene muchísimo material y que tiene juntas con revistas, y que se estaba esperando mi respuesta para comprarlas o si no se las vendía en revistas”.

Galilea dijo que las fotografías fueron alteradas y tiene cómo comprobarlo, ya que en una de ellas aparece una mujer con una cesárea, pese a que ella tuvo a su único hijo hace ocho años. Además, “el grosor de los brazos no es el verdadero y movieron de lugar un lugar que tengo en el cuello”.

“No puedo enseñar completamente las fotografías porque claramente se ve el cuerpo de otra señora, donde incluso se le ve la cesárea la cicatriz. Si regresamos un poquito la fotografía y le hacemos un acercamiento, se ve claramente el Photoshop porque to tengo un lunar en la parte del cuello y al hacer el Photoshop ellos lo hacen de un lado, otras cosas que uno se puede dar cuenta porque no soy yo, entre ellos la medida del brazo es muchísimo más grueso. Mi brazo y mi antebrazo toda la vida han sido muy delgados, ahí usted también se puede dar cuenta”, dijo.

“Yo estoy tomando acción legal, por supuesto, y sí nos iríamos a juicio, yo tengo cómo comprobar físicamente se le ve una cesárea, yo acabo de tener a mi bebé hace 8 años. Yo le digo a este señor, que yo no me presto a este tipo de cosas. Hay muchos detalles físicos con los cuales se pueden dar cuenta que no soy yo. De entrada el lunar ese que le digo, lo ponen de este lado, la cesárea que tiene, el tipo de cuerpo y hoy en día es muy fácil poner la cara en el cuerpo de alguien. Yo no entro en chantajes de absolutamente nadie y no lo voy a permitir"; finalizó.

