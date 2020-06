Gianluca Vacchi: 'Nunca dejaré de divertirme y bailar está en mi sangre; así también será para mi hijo'

Empresario, estrella de las redes sociales, DJ, productor, Gianluca Vacchi es un hombre que triunfa en lo que sea que ponga en sus manos, aunque se lleve críticas y entre en polémica por su estilo de vida de playboy atlético, hedonista y temerario que le han permitido llegar a 16 millones de seguidores en Instagram, a sus 52 años.

El famoso italiano charló con Publimetro sobre esta nueve etapa que vive junto a su pareja Sharon Fonseca, quienes esperan a su primer hijo.





¿Cómo te describirías?

— Soy un artista global. A los 45 años me di cuenta de que el mundo ya no tenía nada que darme. Ya no estoy interesado en acumular dinero, solo estoy interesado en lo que mueve mi curiosidad.

No soy joven, pero tampoco un viejo, solo un hombre que ama a sus amigos, los tatuajes, el dinero, mi familia, la música y la gente positiva; al final, evito tener momentos aburridos en mi vida.

Decidiste dejar Miami para regresar a Italia, ¿cómo percibes al mundo?

— Es un momento realmente extraño para todos, pero estamos muy agradecidos por lo que tenemos en este momento. Estar en casa me permite experimentar el embarazo juntos.

Normalmente viajo mucho por espectáculos, por lo que la situación actual realmente nos permite centrarnos en el embarazo.

¿Has padecido molestias durante el embarazo de Sharon Fonseca?

— Sharon experimenta náuseas y mareos, lo cual es normal en esta etapa del embarazo, pero realmente puede contar con mi apoyo diario.

¿Qué tanto te ha acercado Sharon Fonseca a América Latina?

— Sharon definitivamente ha ayudado mis habilidades en español, antes de conocerla pude entender el español y hablarlo un poco, pero gracias a ella ahora soy completamente fluido.

Me gusta mucho como suena Latinoamérica, por eso he realizado cosas con J Balvin, Becky G, Luis Fonsi y otros artistas de varios países.

¿Qué reacción tuviste al saber que será un niño?

— Después de la última ecografía, el médico dijo que podría ser un niño, pero aún no estabamos 100% seguros. Ahora viene la gran responsabilidad.

¿Cambiará tu estilo de vida, más hogar y menos fiesta?

— Nuestro estilo de vida -obviamente- cambiará con un niño, pero estoy seguro de que podremos encontrar un buen equilibrio.

Nunca dejaré de divertirme, bailar está en mi sangre y también será así para mi hijo.

Tienes una gran influencia entre la gente, ¿cómo llevar un buen mensaje?

— Creo que lo mejor en cada situación es mantenerse positivo y concentrarse en las cosas positivas. Eso es algo que siempre trato de hacer y es una gran terapia.

Atlético, saludable, hedonista, dj, modelo y playboy con 16 millones de seguidores, ¿hay algo más que conquistar?

— Siempre existe, el cerebro y el cuerpo humano son capaces de cosas increíbles, por eso me encanta esforzarme más y desafiarme a mí mismo de nuevas maneras todos los días.

¿Cómo te reinventas en este mundo de cambio constante?

— Creo que es realmente importante mantenerse creativo y desafiarse constantemente. Me apasiona aprender cosas nuevas y evolucionar constantemente como soy como persona.

¿Cómo te estás adaptando a la nueva normalidad del mundo?

— Todos estamos en la misma situación en este momento, tenemos que esperar y ver qué sucede y cómo evoluciona el mundo.

Lo más importante en este momento es que todos estén seguros y si eso significa adaptarse de cierta manera, eso es lo que vamos a hacer.

¿Estás planeando algo en América Latina u otro país?

— Amamos a América Latina y obviamente tenemos fuertes vínculos con la cultura latina, no podemos esperar para volver a visitar este hermoso lugar.

¿Estás pensando en escribir algunas memorias para un libro o documental?

— ¡Por qué no! Siempre estoy abierto a nuevos proyectos y me gusta probar cosas nuevas, así que tal vez sucederá y tendrás la exclusiva [risas].

Músico y productor

El lanzamiento de Sigamos Bailando el año pasado, en colaboración con las estrellas del pop latino Luis Fonsi y Yandel, Gianluca Vacchi ya lo catalogaba como un DJ global en ascenso.

Con los lanzamientos de Come On And Show Em y Súbelo y Bájalo en colaboración con Nfasis, 2019 confirmó que definitivamente es uno para ver. Este año también vio el lanzamiento de la canción fenomenal Mueve con Nacho, Becky G y MC Fioti, por lo que Gianluca Vacchi quiere ser un referente de la escena dance.

