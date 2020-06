Honran a la FIL con el premio Princesa de Asturias; confirman la feria para este 2020

View this post on Instagram

🎉 ¡Estamos muy felices! 🎉 Nos han galardonado, junto con el @hayfestival | @hayfestival_esp, con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020. ¡Felicidades a todas y todos los que conforman estos grandes festivales! Hoy más que nunca #SomosLectores 📖 #PremiosPrincesadeAsturias