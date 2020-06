Julio Iglesias quiere visitar a Juan Collado en la cárcel, afirma Yadhira Carrillo

Yadhira Carrillo sigue dando de qué hablar con las visitas a su esposo, el abogado Juan Collado al Reclusorio Norte, donde se encuentra preso por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos de delincuencia organizada. En esta ocasión, la actriz reveló que Julio Iglesias ha estado al pendiente de la situación que enfrenta Juan Collado y hasta quiere visitarlo.

Julio Iglesias y Juan Collado mantienen una relación muy cercana desde hace varios años y hasta acudió a la boda de Collado y Yadhira en 2012, donde cantó para los novios. También asistió a la boda de la hija de Juan Collado, Mar Collado en la cual se pudo ver a Enrique Peña Nieto y a Tania Ruiz.

De acuerdo con Yadhira Carrillo, Julio Iglesias y esposa Miranda Rijnsburger mantiene constante comunicación con ella.

"Me llama por teléfono, me pone mensajes preciosos, él y su esposa todo el tiempo, son como nuestros hermanos de sangre, de alma, no se despega un solo segundo. Desde el principio me dijo, yo quiero ir al reclusorio a verlo, investígame si puedo por favor pasar pero si viene Julio Iglesias va a revolucionar ahí adentro porque lo aman, lo aman. Pero él está todo los días, los mensajes de Julio son impresionante. Son como hermanos, se idolatran y se conocen muy bien", comentó Yadhira.





















Además no descartó la posibilidad de que Julio Iglesias pueda dar una presentación a todos los presos del Reclusorio Norte. "Él lo haría encantado de la vida, él está esperando la oportunidad para poder…siempre quiere dar a todos Julio", indicó la actriz de 47 años de edad.

Asimismo Yadhira Carrillo destacó que a casi un año de la detención de su esposo, Juan Collado ha enfrentado esta situación con paciencia.

"Día a día, solo por hoy, todos los días pensar hoy, hoy, hoy tengo que ser fuerte y darle fortaleza a él, a la familia, no te puedes quebrar, te tienes que levantar, estar todos los días arriba y tienes que aprender a llevarlo con humildad y ofrecerlo para crecer y ofrecerlo a Dios, aunque sea injusto lo que estás viviendo", aseguró.

