Kimberly Loaiza presume su amistad con Sebastián Yatra en video de TikTok

Al parecer la youtuber Kimberly Loaiza es tan amiga de Sebastián Yatra como la propia Danna Paola, quien durante la cuarentena también hizo una videollamada con el cantante.

Luego de eso se tejieron miles de rumores que la señalaban como la culpable de la ruptura entre el colombiano y su novia Tini Stoessel. La ex estrella de Élite aseguró que no había nada con su colega y finalmente lanzó el tema “Sola” que no deja dudas de cuál es su estatus amoroso.

Ahora en TikTok hemos visto que “Kim” también es muy cercana al intérprete y todo quedó en evidencia luego de que grabaran juntos un video.

Kimberly Loaiza y Sebastián Yatra en TikTok

La influencer aparece sentada en el jardín de su casa junto a una laptop en cuya pantalla se ve Sebastián desde su casa. Ambos comienzan a dialogar a través del audio de la canción “Medusa”, interpretada originalmente por Jhay Cortez, Anuel AA y J. Balvin.

Mientras Kimberly tararea unas frases, Sebas hace lo propio en otras y así terminan bailando y riéndose del momento. El clip causó sensación en TikTok con casi 2 millones de visualizaciones.

El cantante urbano le comentó: “Eres una craxxx!!! A ver qué nos inventamos para el siguiente", con lo que dejó prometido un próximo encuentro virtual.

Los fanáticos comenzaron a solicitar una colaboración musical, pues Kimberly ha estado grabando algunas voces, aunque sin especificar de qué se trata. Sin embargo, ella respondió que realmente este video se trata de una colaboración.

También comenzaron a especular si podía haber algún romance entre ellos. “JAJAJAJA ME ENCANTÓ”, “Seré yo, o sé habrá una colaboración?”, “Lo siento pero hacen bonita pareja”, “Celos de Juan de Dios entrando al chat”, “Una mujer no puede tener un amigo porque ya los están shipeando”, “Kimberly acaba de terminar con Juan. Sebastián con Tini. Coincidencia no lo creo, nuevo shippeo”, fueron algunos de los comentarios en la publicación en el perfil de Kim Loaiza en TikTok.

