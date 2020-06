Letizia: Las polémicas palabras de los periodistas que amaron a la royal más controversial

View this post on Instagram

💚💚💚 . #Repost @royals.in.black.and.white • • • • • • Also a nice photo of Queen Letizia and King Felipe of Spain when they were younger . . . . #royal #royalfamily #royals #royalfamilies #royalcouple #spanishroyalfamily #spanishroyals #king #queen #kingfelipe #kingfelipeofspain #queenletizia #queenletiziaofspain #letiziaortiz #letiziaortizrocasolano #felipeofspain #blackandwhite #blackandwhitephotography #reinaletizia #reina #rey #reyfelipe