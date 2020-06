María José revela que tuvo tres abortos antes de tener a su hija

María José es una de las cantantes más talentosas de México, quien actualmente participa como coach en La Voz de TV Azteca a lado de Belinda, Ricardo Montaner y Christian Nodal.

Pero en esta ocasión, la intérprete de "No soy una señora" impactó al revelar detalles de su pasado, pues la cantante confesó que tuvo tres abortos antes de poder tener a su hija Valeria.

¿Ya tienes el regalo para papá? Elige el regalo perfecto para papá sin salir de casa

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, María José recordó los duros momentos que vivió junto a su esposo Mauricio García cuando se embarazó por primera vez.

"Valeria en mi vida es un regalo, el amor que yo le tengo a ella no vino de inmediato. Al principio no podíamos embarazarnos. Nosotros ya estábamos desde el 2012 o un poquito antes ya queriéndonos embarazar y después nos fuimos a España y grabamos el disco De Noche, hicimos esa gira y todo. Terminando esa gira empezamos a tratar y no podíamos (…) Fuimos literal a ver qué onda y pues él pobre, yendo al laboratorio", comentó María José.

María José que Daniela Magun le recomendó un doctor y pudo quedar embarazada, aunque enfatizó que no le gustó el trato de dicho especialista y decidió regresar con su doctor de siempre.











Publicidad











"Llegué con mi doctor, todo perfecto, un embarazo normal. Tenemos un show en Monterrey, regreso y con sangrado, me acuerdo que era día del padre y justamente ese día mi papá decidió regalarme un perro (…) Al día siguiente yo estaba en el hospital con un legrado", mencionó la ex Kabah, quien también destacó que el perro la ayudó en ese momento de su vida.

¿Quién es La Flaca a la que Pau Donés le dedicó la canción? El cantante quedó cautivado con la belleza de una joven cubana

Tras varios meses María José se vuelve a embarazar y comenzó a tomar pastillas para retener al bebé. "Yo feliz, iba normal y cuando llego me empiezan a hacer el ultrasonido y le veo la cara de 'algo está mal' y me dice no hay nada, está la bolsa completa creciendo, tu cuerpo cree que está embarazado porque pero no hay nada, el bebé que vimos hace 15 días ahorita no está", contó.

La intérprete afirmó que tras varios estudios se confirmó que su cuerpo pensaba que los bebés eran un cuerpo extraño y los tenía que atacar. Después de ese amargo momento María José se volvió a embarazar pero ahora de gemelos, sin embargo uno perdió la vida pero Valeria sobrevivió.

Belinda promete ser tendencia con sus outfits en La Voz, al impactar con una mini falda con larga cola La hermosa cantante volvió a brillar con cada uno de los outfits que escogió para la primera gala del concurso de talento

También puedes ver: