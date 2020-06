Pau Donés en 5 canciones más emblemáticas de Jarabe de Palo

Pau Donés, líder de la banda española Jarabe de Palo, murió este martes a los 53 años después de un largo lustro de lucha contra el cáncer de colon.

Te puede interesar

Pau Donés, el emblemático líder de Jarabe de Palo que luchó incansablemente contra el cáncer Este martes se confirmó el fallecimiento del vocalista de Jarabe de Palo, quien desde 2015 padecía cáncer de colon, enfermedad que no logró vencer

Es autor de algunos de los grandes éxitos de la música española de las últimas décadas, como La flaca, Depende, Humo, Grita o Bonito, que ha plasmado en una docena de álbumes.

A pesar de escuchar todo tipo de música, reconoció entre sus influencias al rey del reggae, Bob Marley, con quien le hubiera gustado colaborar, y a otros músicos de los años ochenta y noventa, como la norteamericana Sheryl Crow o los españoles Antonio Vega, Joaquín Sabina o Los Secretos.

En su faceta de compositor, escribió temas que cantaron Celia Cruz (Dos días en la vida), Ricky Martin (Cambia la piel), Alanis Morisette (Everything) o que interpretó a dúo, con Leiva (Vecina) y Crissie Hynde (Cry).

La enfermedad le llevó a retirarse de la vida pública, aunque a finales de mayo regresó por sorpresa con un nuevo álbum tan vitalista como siempre y con claro sentido de agradecimiento.

De hecho, el sencillo Eso que tú me das es precisamente un agradecimiento, como él mismo reconoció en varias entrevistas:

"Es la manera que tengo de agradecerles la generosidad que demostraron conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido".

Y añadió: "Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no".

En el videoclip del single aparece Pau Donés, visiblemente desmejorado pero siempre al frente de su banda cantando: "Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida".

Un mensaje de agradecimiento, de amor, de optismimo. Sólo vitalidad. Unas palabras que entroncan con lo que las canciones de Jarabe de Palo han transmitido siempre: ganas de vivir. Algo que se constata fácilmente en muchas de sus letras, sencillas pero luminosas.

Aquí te presentamos algunas de sus canciones más emblemáticas:

BONITO

"Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana. Bonito lugar. Bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día y acaba de empezar bonita la vida. Respira, respira, respira".

DEPENDE

"Que bonito es el amor, más que nunca en primavera. Que mañana sale el sol y que estamos en agosto. Depende. Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno. Que to lo que sube, baja. De abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende ¿de qué depende? De según como se mire, todo depende".

GRITA

"Hace días que me fijo, No sé que guardas ahí dentro. A juzgar por lo que veo nada bueno, nada bueno. De qué tienes miedo. A reir y a llorar luego. A romper el hielo. Qué recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame. Que aquí estamos para eso, pa' lo bueno y pa' lo malo. Llora ahora y ríe luego".

LA FLACA

"La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña. Y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar, y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un un beso de la flaca daría lo que fuera. Aunque solo uno fuera".

ESO QUE TÚ ME DAS

"Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das

es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida".

TE RECOMENDAMOS VER