¿Quién es La Flaca a la que Pau Donés le dedicó la canción?

El fallecimiento de Pau Donés corresponde a un duro golpe para el mundo de la música a nivel mundial, pues el cantautor español logró conquistar a miles de personas con temas como Bonito, Agua, El lado oscuro, Dos días en la vida, entre muchas otras. Pero sin duda una de las canciones que se convirtió en un emblema de Jarabe de Palo a nivel internacional es La Flaca, que corresponde al tema principal de su álbum publicado en 1996, el cual logró vender 600 mil copias en España.

Esta mujer misteriosa dejó huella en Pau Donés, quien en diversas ocasiones reveló la historia de esta canción, la cual ya se ha convertido en uno de los temas icónicos de la música en español y actualmente cuenta con más de 209 millones de reproducciones en Spotify.

De acuerdo el diario El País, la historia comienza cuando Donés viajó a La Habana en 1995 para filmar el videoclip de El lado Obscuro junto a su amigo, el productor audiovisual Fernando France y fue ahí donde conoció a aquel "coral negro de La Habana, tremendísima mulata", quien prefería dormir de día.

La Flaca era una joven cubana de la que Donés se enamoró en La Tasca, una discoteca. Aloris Guzmán es el nombre de la mujer que inspiró a Donés a crear uno de sus más grande éxitos.

"Me recosté en la cama, la abracé y el siguiente recuerdo que tengo es despertarme con el sol de la mañana dándome en la cara, abrazado a Alsoris, pero totalmente vestido. Fue tal la emoción que había sentido esos días que me había quedado dormido. Me levanté, agarré un lápiz y una hoja de papel, y sentado en mi cama y mirando a la Flaca dormida escribí, en apenas diez minutos, una poesía corta que relataba lo que había sentido por esa mujer durante esas dos increíbles semanas en La Habana", mencionó en una entrevista al diario ABC.



















