Los ThunderCats regresan a las televisión ¡lucen irreconocibles!

¡Thunder! ¡Thunder! ¡ThunderCats!… sin duda este grito marcó a miles de niños en la época de los 80, cada vez que León-O mostraba su Espada del Augurio.

Esta caricatura regresa, pero es dirigida obviamente a una nueva generación, por lo que los dibujos animados, no tienen nada que ver, a lo que conocimos hace más de 30 años.

Nuevo rugido

La serie animada de acción y comedia, Thundercats Rugen llegará a Cartoon Network! este 11 de junio y todos los jueves a las 17:45 horas tendrán nuevos episodios.

Manteniéndose fiel y nostálgica a la serie original, León-O y los Thundercats – Tigro, Pantro, Chitara, Felino, y Felina – logran escapar de la destrucción repentina de Thundera y aterrizan en un planeta misterioso y exótico llamado Tercer Mundo. León-O, el recién electo Señor de los Thundercats, intenta liderar al equipo mientras todos convierten al planeta en su nuevo hogar.

Una serie de criaturas y extraños villanos aparecen en su camino, incluyendo al terrible Mumm-Ra, el gobernante malvado del Tercer Mundo que no permitirá que nadie destruya su reinado tiránico sobre el planeta, ni siquiera los Thundercats.

El nuevo show de Cartoon Network presenta diseños nuevos de León-O y su pandilla, con una historia divertida e irreverente que promete reavivar a los fans que aman a estos icónicos personajes, además de presentar el legado de los Thundercats a las nuevas generaciones.

Victor Courtright (Pickle and Peanut) y Marly Halpern-Graser (Right Now Kapow) son los productores, con Sam Register (Los Jóvenes Titanes en Acción) como productor ejecutivo.

Así los conocimos:

ThunderCats de la década de los 80 / Cartoon Network!

Y así los vemos ahora:



Los nuevos diseños han ocasionado algunos comentarios negativos en redes sociales, y es que definitivamente no se parecen en nada a los dibujos animados originales.

QUÉ MIERDA HICIERON CON LOS THUNDERCATS! https://t.co/7vlVLP3q9c — Luis Pereira (@luispereirav) June 9, 2020

@cartoonnetwork destruyó un clásico como los Thundercats para volverlo una versión horrenda de estilo Steven Universe, Clarense, Hora de Aventura o Los Osos Escándalosos 🤮 #bullshit https://t.co/EEiAJwjGry — Sebastián Lillo (@SebaLillo_M) June 9, 2020

No sé qué tanto se enojan por esta adaptación de los Thundercats, la serie antigua lo único bueno que tenía era la intro… https://t.co/z7FywyWFTn — Charquicán Man (@BenjaVerdessi) June 9, 2020

Yo cacho que le mandaron a hacer los #Thundercats a estos otros https://t.co/M8iq861SHJ pic.twitter.com/2naFFkqdtq — MariiiiitaJosesitaϟ⚯͛ △⃒⃘ (@lajoseBJ) June 9, 2020

