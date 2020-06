Unen esfuerzos para apoyar el teatro y compartir una nueva experiencia virtual

El mundo del entretenimiento se está transformando y adaptando a la nueva normalidad, y en esta reactivación que se vive, el teatro busca diferentes formatos para mantenerse activo.

Actores, actrices, directores y productores teatrales han modificado su manera de trabajar, y se ha dado a la tarea de hacer funciones de manera retoma, para mantener activo los escenarios, aunque sea de manera virtual.

Lobos Producciones presentó este martes, una iniciativa para compartir una nueva experiencia que une el teatro, con una buena causa.

"Inicio de sesión es un encuentro entre tres dramaturgos , un director, seis actrices y seis actores; por último, pero no menos importante, el público, con el fin de crear seis textos completamente nuevos. El público es un invitado a entrar, conocer y profundizar algo a lo que pocas veces tiene acceso, una primera lectura durante seis viernes, a partir del 19 de junio y hasta el 24 de julio a las 20:30 horas", señaló Reynolds Robledo.

El dramaturgo añadió, "son textos que los dramaturgos escribiremos para seis elencos distintos, cada uno escribirá textos completamente nuevos, y los actores recibirán poco antes de la lectura. Por única ocasión verán estos encuentros entre los textos, un director y los actores, para vibrar, conectar y reflexionar sobre lo que han leído y el lazo que se crea entre el equipo creativo de una obra; además, el público podrá participar con sus preguntas a los actores, quienes contestarán en vivo".

Los dramaturgos Ximena Escalante, Reynolds Robledo y Conchi León van a crear seis nuevos textos dramáticos que nacerán a partir de las parejas de actores que se han logrado conjuntar.

"Estamos burlando las geografías, las distancias y los teatreros volvemos a estar en grupo. Los temas con los que vamos a jugar, no tiene límites, como es el distanciamiento, el futuro y el miedo. Los temas están sobre la mesa, y vamos a jugar con ellos", señaló Conchi León.

Se contará con la presencia de Marina de Tavira, Ludwika Paleta, Mónica Huarte, Regina Blandón, Juan Manuel Bernal, Gabriela de la Garza, Andrés Zuno, Alejandro de la Madrid, Alejandro Speitzer, Enrique Singer, Ximena Escalante, Reynolds Robledo, Conchi León y Jorge Ortiz de Pinedo.

Las lecturas en vivo tendrán un costo, y todo lo recaudado será donado a La Casa del Actor – Mario Moreno.

"El experimento tiene un fin mayor, ayudar a La Casa del Actor – Mario Moreno, a través de la compra del boleto virtual, que ayudará a actores de la tercera edad que habitan en los asilos. Pretendemos recaudar una cantidad significativa y que esperemos sea de gran ayuda para ellos", dijo Reynolds Robledo.

El público será invitado a un proceso al que pocas veces tiene acceso: Las primeras lecturas. Textos nuevos y personajes que por primera vez será interpretado por actores y que de la mano del director Enrique Singer serán acompañados en este proceso de análisis, reflexión y búsqueda sobre la dramaturgia mexicana en nuestro país.

Primera dupla: Luis Gerardo Méndez y Marina de Tavira

“He tenido muchas ganas de trabajar contigo (Luis Gerardo Méndez), pero nunca me imaginé que sería en una situación como esta. Es una necesidad brutal de seguirnos comunicando, de seguir generando lo que nos apasiona. Lo que vamos a hacer es algo que normalmente es muy íntimo, como una primera lectura. Me gusta el reto, me emociona y me pone nerviosa no saber", adelantó Marina de Tavira.

Mientras, que Luis Gerardo Méndez compartió: “La verdad es que -probablemente- voy a decir una opinión poco popular, pero en todo esto que hemos visto en los últimos meses, me cuesta mucho concebir el teatro a través de una pantalla, y todas las búsquedas son válidas. Hemos visto esfuerzos muy conmovedores de todos mis compañeros, pero simplemente había algo que no me conectaba, quizá por loco y mis ondas".

Añadió, "lo que me atrapó de esta iniciativa, fue como la falta de pretensión de decir, lo único que podemos ofrecer y sí podría ser interesante para la gente, es como hacer a un lado el telón y mostrar cómo empieza un proyecto, es algo que a mí sí me gustaría ver como espectador. Me hubiera gustado ser la segunda pareja, para luego entrar confiado, pero vamos a aventarnos al abismo [risas]. Las primeras lecturas revelan como somos con actores y las primeras intuiciones del actor".





Calendario de Sesiones

Sesión 1. Dramaturga Conchi León – 19 de Junio

Elenco: Marina de Tavira y Luis Gerardo Méndez

Sesión 2. Dramaturgo Reynolds Robledo – 26 de Junio

Elenco: Ludwika Paleta y Mónica Huarte

Sesión 3. Dramaturgo Reynolds Robledo – 3 de Julio

Elenco: Juan Manuel Bernal y Regina Blandón.

Sesión 4. Dramaturga Ximena Escalante – 10 de Julio

Elenco: Gabriela de la Garza y Alejandro Speitzer

Sesión 5. Dramaturga Conchi León – 17 de Julio

Elenco: Alan Estrada y Alejandro de la Madrid

Sesión 6. Dramaturga Ximena Escalante – 24 de Julio

Elenco: Silvia Navarro y Andrés Zuno

¿Cómo ingresar a las sesiones?

Durante 6 semanas el público podrá conectarse todos los viernes a las 20:30h. Las sesiones comenzarán a partir del 19 de junio hasta el 24 de julio y los boletos estarán disponibles en https://iniciodesesionenvivo.ticpass.mx con un costo de 120 pesos por sesión y 650 por las seis sesiones.

Todo lo recaudado será donado a La Casa del Actor – Mario Moreno. Buscando la causa correcta, consideramos que una manera de apoyar y retribuir en este momento es a los actores que habitan en este lugar.

Actores que han entregado su vida a los escenarios durante años y que en este momento necesitan de nuestro apoyo.

