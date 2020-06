Andrea Legarreta reacciona ante la participación de su presunta prima en saqueos de CDMX

Visiblemente molesta, la conductora del programa matutino Hoy, Andrea Legarreta, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje al público luego de que en redes sociales se le vinculara de forma familiar con una mujer que participó en los saqueos que se registraron en la Ciudad de México el pasado lunes.

Durante la noche de este martes, la comunidad de Twitter señaló a una usuaria de Instagram como la culpable de perpetrar diversos saqueos en cadenas de conveniencia, así como en una tienda de una reconocida marca deportiva.

La mujer supuestamente se apellida Legarreta por lo que fue inmediatamente vinculada con la presentadora y empresaria Andrea Legarreta, quien fue increpada en sus perfiles sobre los hechos y su supuesta relación con la joven.

El tema llegó a los primeros lugares de tendencias en Twitter en México con el hashtag #DestruyoComoLegarreta, para recopilar comentarios, fotografías, memes o ataques directos.

Ante el hostigamiento, Legarreta compartió un video en sus redes sociales con una respuesta tajante:

“Aquí vamos de nuevo… UNA VEZ MÁS queriendo mancharme. Ahora me quieren relacionar con una mujer que cometió actos de vandalismo porque supuestamente se apellida Legarreta… JAMÁS LA HE VISTO! NO APOYO LA VIOLENCIA!”, dijo.

Andrea reveló que varios amigos le enviaron mensajes sobre lo que sucedía en redes, sin embargo, aseguró que no conoce a nadie con el nombre y desconoce si algún familiar lejano tiene una hija con las descripciones de la joven.

También acusó a los usuarios de no presentar pruebas más concretas que la vinculen a la manifestante. “No sé si hayan publicado alguna fotografía en algún evento familiar donde se vea que somos primas", dijo. Y aseguró, por otra parte, que un apellido no es prueba suficiente.

El apellido no nos hace familia de nadie y mucho menos si no la conocemos. También soy Martínez, quiero pensar que soy prima de casi todo México porque somos muchos Martínez

También aseguró que no importa si es su prima o su hermana, pues la responsabilidad no tiene que recaer sobre ella. “Yo no soy así”, aseguró.

Andrea insistió en que las personas que conocen su actuar, saben que “en lugar de destruir, trato de construir. Saben que en lugar de atacar, intento defender”.

La presentadora señaló que las únicas causas que ha apoyado a lo largo de su carrera son aquellas que se mantienen a favor de lo positivo. Incluso reveló que junto a sus hijas, han asistido a algunas protestas en la Ciudad de México

Si quieren alguna información mía de alguna marcha, pues la más reciente fue cuando fuimos a marchar mis hijas, amigas y yo en pro de los derechos de las mujeres y contra la violencia. Me ha tocado participar en eventos contra la homofobia, por ejemplo y siempre trato de estar a favor de lo positivo.

Por último, pidió a todas las personas de las redes que comenzaron o continúan con el rumor, que retiren sus comentarios de manera inmediata, pues fue un tema inventado por alguien que simplemente buscaba manchar su imagen, como ha sucedido en varias etapas de su carrera.

