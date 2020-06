Emma Watson responde a J.K. Rowling tras comentarios sobre mujeres trans

Emma Watson mostró su apoyo a las personas transgénero luego de que la autora de Harry Potter, J.K. Rowling hiciera diversos comentarios sobre las mujeres trans, los cuales fueron calificados como transfóbicos.

Tras estas declaraciones, el protagonista de la saga mágica, Daniel Radcliffe y su colega Eddie Redmayne mostraron su desacuerdo con la escritora y reafirmaron su respeto a las personas trans. Pero en esta ocasión fue Emma Watson, quien también reaccionó al respecto y publicó una serie de tuits en los que mencionó que las personas trans deben vivir sus vidas sin ser cuestionadas.

"Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o decirles que no son quienes dicen ser", escribió Emma Watson.

Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are.

Añadió que respeta y ama a todos sus seguidores trans. "Quiero que mis seguidores trans sepan que yo y muchas otras personas en todo el mundo te vemos, te respetamos y te amamos por lo que eres.", escribió.

La actriz quien interpretó a Hermione Granger también destacó que apoya a organizaciones como Mermaids Gender y Mama Cash que apoyan a mujeres.

Cabe destacar que hace unos días, J.K. Rowling compartió una columna titulada "Creando un mundo post COVID-19 más igualitario para la gente que menstrúa", el cual acompañó con el mensaje "'Personas que menstrúan'. Estoy seguro de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien que me ayude. Wumben? Wimpund? Woomud?", refiriéndose a las mujeres.

Después publicó una serie de tuits en los que afirmó que ama a las personas trans pero decir la verdad no es odiarlas. "Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de género elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio al decir la verdad", escribió.

I respect every trans person’s right to live any way that feels authentic and comfortable to them. I’d march with you if you were discriminated against on the basis of being trans. At the same time, my life has been shaped by being female. I do not believe it’s hateful to say so.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020