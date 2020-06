Marcus Ornellas dispuesto a transformar a Rubí

Marcus Ornellas está listo para el estreno de la nueva versión y secuela de Rubí, que no solo abordará aquellos aspectos conocidos por el público, sino que explorará lo que sucedió a los años del personaje después.

El actor de cine, teatro y televisión ha participado en Un tranvía llamado deseo, La taxista, Falsa identidad, entre otros proyectos.

Durante la charla con Publimetro, Marcus Ornellas, habló sobre el papel de Lucas Fuentes Morán que hace en Rubí, quien tiene una relación cercana con el personaje principal interpretado por Camila Sodi.

“Desde hace tiempo esperábamos con ansias que llegara a México, ya tuvimos un estreno en Estados Unidos y nos fue muy bien; finalmente, se estrenará en México, por lo que estoy ansioso de recibir las críticas de la historia y del personaje. Son 26 capítulos, por lo que la hace una historia más ágil y dinámica, para contar el drama de Rubí, la devora hombres”, contó Marcus Ornellas.

El actor reveló que al ser un remake están conscientes de las comparaciones.

“Espero guste por el hecho de ser un remake, sin embargo es una historia distinta, pero no deja de ser del conocimiento de la gente y habrá comparaciones, eso es válido. Lucas Fuentes, es uno de los hombres de Rubí, una de las víctimas [risas], pero la principal víctima de Rubí es ella misma, por esa desesperada necesidad de sobresalir, pasar por mucha gente querida y encima de ella misma, sin darse cuenta. La historia no solo abordará aquellos aspectos conocidos por el público, sino que explorará lo que sucedió a los años del personaje después”.

Sin censura

Reveló que el melodrama sigue vigente, por lo que esta trama será más fuerte que la anterior.

“Habla de las relaciones tóxicas y será más fuerte con una versión actualizada. Tiene una lectura muy actual, en la que se tocan ciertos puntos y situaciones que antes no podíamos hacerlo en la televisión abierta, ahora podemos llegar sin miedo a la censura. Mi personaje es el hombre que convierte a Rubí en una mujer distinguida, elegante y famosa; al final, es su musa”.





Agregó, "el melodrama es idealizar, pero también salir un poco de la realidad que nos lleva a la ficción, donde es muy fácil de salir, esa es una de las características para que el melodrama siga funcionando en estos días; el amor y desamor siempre está presente en los seres humanos. El melodrama tiene mucho camino por delante, muchas cosas entran y se va o se ponen de moda, pero el melodrama no, a pesar de todas las opciones", finalizó Marcus.

Cuarentena en familia

Marcus Ornellas se mantiene en confinamiento debido al Covid-19, y se encuentra en Puerto Vallarta, donde vive junto a la actriz Ariadne Díaz y su pequeño hijo.

“Nosotros estamos viviendo en Puerto Vallarta , desde hace casi un año. Yo me la pasaba viajando mientras trabajaba, cuando fue la cuarentena nos resguardamos en Vallarta. Al principio fue difícil, no por le tema de no salir, sino por lo psicológico… de no saber qué va a pasar, de esa incertidumbre en la que todos estamos envuelto".

¿De qué trata Rubí?

Rubí es una joven universitaria que tiene un gran físico y un hermoso rostro, el cual utiliza para seducir a varios hombres y obtener beneficios de los mismos. Pero, solo hay un gran problema; y es que ella es pobre y vive en un barrio.

Lo que hace que Rubí se convierta en una mujer ambiciosa y que utilice sus encantos para poder salir de la pobreza. Por su parte, ella tiene una mejor amiga llamada Maribel de la Fuente (Kimberly Dos Ramos), a quien envidia por ser millonaria y tener una mansión, a partir de eso los encuentros y desencuentros se dan en la historia.

Personajes en Rubí

Camila Sodi como Rubí Pérez Ochoa

José Ron como Alejandro Cárdenas

Rodrigo Guirao como Héctor Ferrer Garza

Kimberly Dos Ramos como Maribel de la Fuente

Marcus Ornellas como Lucas Fuentes Morán

Lisardo como Arturo de la Fuente

María Fernanda García como Rosa Ortiz de la Fuente

Estreno

15 de junio alas 21:30 horas por Las Estrella de Televisa.

