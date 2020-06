The Boys: Todo lo que debes saber de la segunda temporada

La segunda temporada de The Boys tiene a la expectativa a sus seguidores de Amazon Prime y es que al aún no conocerse la fecha oficial de su estreno se van generando cada vez más interrogantes sobre lo que pasará en esta adaptación del cómic que escribió Garth Ennis y en el que se muestra a un grupo de anti héroes que cada vez más luchan en contra de las injusticias.

Aunque los capítulos de esta nueva entrega fueron grabados a finales del 2019 no se ha podido concretar una fecha para su segunda entrega, sin mebargo, aquí te mostramos algunos adelantos:

Durante el Comic Con 2019 se escuchó que la actriz Aya Cash estaría presente en la historia como una superheroína llamada Stormfront y aunque no se han revelado muchos detalles sobre los poderes que tendrá sí se conoció cómo lucirá:

También hay la sospecha de otro posible personaje llamado Crimson Countess. Éste fue devalado de igual forma en las redes sociales el pasado 7 de octubre 2019, cuando Kripke publicó un tweet que generó muchas dudas:

El mismo Kripke también se encargó de demostrar que en esta segunda temporada habrá mucha sangre y efectos especiales:

A small token for #TheBoysTV fans. World's first pic of #Season2. As you can see, we're up to our old tricks. If you haven't seen, JOIN US. Streaming now on @PrimeVideo @TheBoysTV #TheBoys #SPN #SPNFamily #Timeless pic.twitter.com/3z29mVBfNl

— Eric Kripke (@therealKripke) August 10, 2019