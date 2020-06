Activan protocolos con la mira puesta en la reactivación de conciertos en Guadalajara

El Auditorio Telmex nunca pensó que el aniversario número 13 (1 de septiembre 2020), estaría en medio de una pandemia.

Desde hace tres meses, el venue se mantiene inactivo, por el tema de la cuarentena a causa del Covid-19.

Hace dos meses y medio, el inmueble de la Universidad de Guadalajara, implementó los primeros protocolos para el control interno del personal, que se han incrementado para estar preparados, en caso que se reabren las puertas, y se reactiven los conciertos a corto plazo.

“Estamos preparándonos, por si nos dicen que reabrimos pronto. Muchos señalan que los eventos deben ser en lugares abiertos, por lo que podríamos activar de nueva cuenta, el Patio 2. No vamos a dejar de hacer shows, de ninguna manera, en la medida que la autoridad nos lo permita. Lo que sí me queda claro, es que los shows van a regresar”, adelantó Fernando Favela, director general del Auditorio Telmex.

Añadió que el programa de eventos seguirá cambiando, y reveló que los últimos tres meses de año serán importantes para reactivar la industria.

“Ahorita tenemos vivo lo de agosto, solamente con Hoy no me puedo levantar, que podría hacerse con pocos o menos personas, pero no creo que suceda. Los conciertos confirmados para este año que ya tienen vendido casi todas las entradas, no se podrán presentar ante el primer planteamiento de un aforo al 25% de la capacidad, por lo que tendrán que posponerse”.

Paso a paso

1. Visión a corto plazo

Fernando Favela, director general del Auditorio Telmex, compartió que se mantiene una comunicación con otros inmuebles de Latinoamérica: “Hay diálogo con los inmuebles del país, y resto del mundo, quizá un poco más con el Auditorio Nacional (CDMX) o las Arenas (Monterrey y CDMX), para saber cómo se está trabajando”.

"En el Auditorio siempre hemos sido muy cuidadosos y conscientes de obtener la información que nos brindan las autoridades, porque finalmente nos dedicamos a atender gente. Hoy con toda esta incertidumbre, con este desconocimiento que tenemos, porque además no tenemos una información real de cómo y cuándo se reactivará, nos dimos a la tarea de investigar lo más que se pudo, en muchas partes, para saber qué era lo mejor, incluso hay cosas con las que estamos y no estamos de acuerdo, pero si buscamos las más propicias".





2. Industria olvidada y poco unida

El director del inmueble ubicado en Zapopan, Jalisco, señaló que las autoridades municipales, estatales y federales no se han acercado a la industria del entretenimiento: “Lamentablemente la autoridad, no nos ha tomado en cuenta, no ha pensado en nosotros, sino más en el deporte, pero no nos han volteado a ver, por eso hay tanta incertidumbre sobre el futuro inmediatos de los eventos en vivo”.

Compartió que no hay unión entre la industria, y eso hace más difícil el desarrollo de la misma.

"La industria no está unida, pero lo técnicos, gente de producción, ingenieros si están más unidos, pero la parte empresarial muy poco. Hay un pacto de no agresión ahorita, pero no hay una unión. Se han hechos varios esfuerzos para hacer una comunidad, porque tendríamos que aprovechar el contexto en el que estamos, pero no hemos aprendido nada".

3. Eventos masivos

El Auditorio Telmex recibe al año cerca de 700 mil personas: “Estamos preparados, no me gusta decirlo, pero tenemos el peor escenario que es el más limitado, pero sigo esperanzado en que este año, hacia el último trimestre podamos tener actividades completas. Si me preguntas: '¿Mañana están listos para abrir?', te respondería, “estamos listos”, añadió Favela.

En cuanto al tema de conciertos con foros cerrados o en formato autocinema señaló: "Hay un proyectos que estamos pronto en anunciar llamado Segunda llamada, que fue creado por los técnicos y que serán como este tipo de conciertos".

4. Protocolos

La nueva normalidad para ingresar al centro de espectáculos va activando distintas fases, como lo dijo Manuel Padilla, director de operaciones.

“Ahora estamos finiquitando el protocolo para producción y hospitality; lo que sigue es definir el protocolo para la vuelta de operación de inmueble y la apertura de puertas al público. Se implementan filtros sanitarios desde el ingreso, con letreros de sana distancia en todas las áreas”.







5. Cambios en la industria

“La industria cambió, ya estamos planeando y adaptando cosas nuevas, desde los lugares limitados, las pruebas rápidas, hasta renegociar cosas; además que las producciones serán diferentes con más cuidado, desinfectar cada cable y cada producción que llegue al auditorio. También para los artistas ya no será los mismo, se pagará lo que venda el artista y todo será más justo”, agregó Fernando Favela.

6. Capacidad

El Auditorio Telmex tiene capacidad para nueve mil 163 personas, pero al menos para los conciertos que se lleguen a realizar este año, sólo se podría utilizar la planta baja, que puede recibir cuatro mil 171 personas, pero con los nuevos protocolos serían con el control de asientos habilitados, solo para un 25%, es decir mil 43 butacas.

