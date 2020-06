VIDEO: Bárbara de Regil enfurece con fan por 'violar su privacidad'

Bárbara de Regil se ha convertido en una de las personalidades más polémicas debido a sus comentarios en redes sociales, donde ha sido calificada hasta de "racista" por su reacción ante un filtro de tez morena en Instagram. Pero en esta ocasión, la protagonista de "Rosario tijeras" volvió a generar controversia con un video en el que explota contra una de sus seguidoras por llamarla por teléfono.

El video se ha difundido por redes sociales y se puede observar a una joven de nombre Nicole, quien llama al teléfono de Bárbara de Regil y le pide que mande saludos a un video.

"No Nicole, estoy ocupada y me encantaría que no me vuelvas a molestar en tu vida porque esto sí me molesta muchísimo ¿Crees que me puedas ayudar?", mencionó Bárbara de Regil, quien también calificó la acción de Nicole como un abuso a su privacidad.

"Gracias Nicole, te lo agradezco mucho, que Dios te bendiga y espero no vuelvas a hablarme ni a pasar mi contacto porque esto es un abuso, muy ca… a mi privacidad, esto ya es una falta de respeto lo que estás haciendo tú ahorita, atreverte a hablarme, por favor no lo vuelvas a hacer", respondió Bárbara de Regil.

El video ya circula en redes sociales y ha dividido opiniones entre los usuarios, quienes califican a Bárbara de Regil como una persona grosera mientras que otros consideran que la actriz estuvo en su derecho, pues es su vida privada.

"Imagina que un extraño te llame por una tontería, la gente 'famosa' no está obligada a satisfacernos. Su fama se debe a la gente pero no por eso las personas tienen el derecho de invadir su privacidad". "Que grosera. Yo creo que no debe contestar así".















Cabe destacar que hace unos días un usuario de Twitter reveló que durante una sesión de fotos Bárbara de Regil se portó prepotente con la producción.

Exhiben a Bárbara de Regil por ‘abusos’ a trabajadores La actriz fue acusada por su actitud prepotente y grosera durante una sesión de fotos

