Cineastas mexicanos se unen para crear fondo de emergencia para la industria audiovisual  

El mundo del cine no pasa por un buen momento, en el sentido que están parados los rodajes y las salas de cine cerradas, a causa de la crisis sanitaria de Covid-19.

Los principales festivales del mundo han optado por cancelar o posponer sus ediciones, mientras otros se adaptan a los nuevos formatos digitales, como fue el caso de Ambulante en casa. Mientras, que otros optan por hacer una programación para llevar cine en internet.

Hace poco, el cineasta Guillermo del Toro se pronunció en contra de la iniciativa que contempla la eliminación del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), la cual fue propuesta por los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo y Dolores Padierna.

Al final, ante la presión de la comunidad cinematográfica optaron por dar marcha atrás a la iniciativa.

Antes estos ataques a los presupuestos a la cultura y las artes, así como la incertidumbre de un sector que desconoce cuándo podrá reactivarse al 100% se ha creado Sifonóforo, un fondo de emergencia que ya ha reunido más 10 millones de pesos para ayudar a familias que dependen de la industria y que se han quedado sin ingresos por la pandemia.

Directores como Alejandro Ginzález Iñárritu, Guillermo del Toro, Luis Mandoki, actores como Salma Hayek y Alfonso Herrera; así como distribuidoras y productoras, como Ambulante (Diego Luna y Gael García), Videocine, Corazón Films, Lemon Films se unen para apoyar a un sector muy desprotegido.

Con la emergencia sanitaria, la industria audiovisual suspendió de golpe su actividad. A raíz de esto, 30 mil familias perdieron su fuente de ingresos.

Es por ello que un grupo amplio de cineastas y profesionales de la industria audiovisual se unieron para formar Sifonóforo, fondo de emergencia audiovisual, respondiendo en reciprocidad y sensibilidad a los problemas enfrentados por los trabajadores técnicos y manuales.

La intención es unir fuerzas y asistir a las personas que, día a día, ayudan con su esfuerzo y dedicación a transformar ideas en imágenes. Sin ellas, no se podría ejercer nuestro oficio de contar historias.

La misión de este fondo es la de enfrentar la pandemia unidos como comunidad, porque es ahí donde yace nuestra fortaleza.

La ayuda está dirigida a los trabajadores técnicos y manuales de la Industria Cinematográfica y Audiovisual Mexicana que se han visto afectados económicamente por la contingencia sanitaria para que soliciten por única vez un apoyo económico de 20 mil pesos.

Las solicitudes se harán a través de la plataforma digital de la AMACC y serán revisadas por un Comité Evaluador, conformado por integrantes designados por las compañías que han apoyado el fondo.

La convocatoria estará abierta durante dos meses a partir de su publicación o hasta que se agoten los recursos asignados para tal fin, lo que ocurra primero, y están disponible en http://www.amacc.org.mx/sifonoforo





Sinergia

El concepto detrás del nombre de este fondo es inmediatamente familiar a los que se ganan la vida en un set: un sifonóforo es una colonia flotante de pequeños seres traslúcidos que habitan en el mar, que llegan a extenderse por grandes longitudes. Cada uno tiene funciones altamente especializadas, que realizan en armonía, para sobrevivir a las inclemencias del océano.

Sifonóforo se acercó a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), debido a su amplia y comprometida trayectoria con el acontecer cinematográfico nacional, para que sea el organismo de vinculación con los trabajadores de la industria cinematográfica y audiovisual, y a través de ella se entregue un apoyo solidario único a técnicos y manuales que normalmente sean pagados con un salario semanal o quincenal y de proyecto en proyecto.

Apoyo en dinero

Al día de hoy se han recaudado diez millones de pesos de donativos y en la espera de más confirmaciones. Sifonóforo no solicita un monto mínimo para donar y sigue en la búsqueda de más recursos provenientes de cualquier compañía o persona involucrada en la industria cinematográfica y audiovisual.

Por lo pronto, con lo recaudado se comenzará a apoyar a las personas que están en mayor riesgo, de acuerdo con los criterios de la convocatoria.

Cineastas, productores y distribuidores:

1:11 Films & TV

78 Films

Alazraki Entertainment

Alebrije Producciones

Alejandro González Iñárritu

Alfonso Herrera

Ambulante

Anima Estudios

Animal de Luz

Argos Media Group

Barraca Producciones

Besos Cósmicos

Cacerola Films

Caguama Producciones

Cine Qua Non Films

Corazón Films

Draco Films

Espectáculos Fílmicos El Coyul

Esperanto Kino

Filmadora

Guillermo del Toro

Issa López

1Q – Icunacury Acosta & Company

Kmz Producciones

La Corriente del Golfo

Lemon Studios

Luis Mandoki

Mil Nubes – Cine

Monstro Films

Norman Christianson

Panorama Entertainment

Perro Azul

Piano

Pimienta Films

Raúl Olvera

Redrum

Río negro/ Barracuda

Salma Hayek

Sin Sentido Films

Talipot Studio

Tania Benítez

Tequila Gang

This is why cinema

Tigre Pictures

Traziende Films

Varios Lobos

Videocine

Woo Film

