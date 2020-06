Erika Buenfil lleva una chamarra de cuero roja con blusa de animal print que la hace ver muy juvenil

La actriz y tía indiscutible del TikTok, Erika Buenfil, no solo brilla en la plataforma de videos con su talento actoral y su carisma. También conquista con sus atuendos más juveniles.

Erika Buenfil lanza indirecta en Tiktok imitando a Jenni Rivera La sensación del TikTok ha vuelto a causar revuelo.

La artista que logró reinventarse a sus 56 años con los clips más divertidos de esta app es toda una sensación por la originalidad con la que hace cada audio que han creado. Cada día, divierte a sus más de 7 millones de seguidores en TikTok con tres o cuatro videos en los que imita, baila y entretiene.

Pero ahora nos ha conquistado con un look que la hizo ver muy chic y jovial. Erika combinó una chamarra de cuero roja con una blusa de animal print. Este estampado no pasa de moda y se mantiene como favorito de muchas famosas, no solo en prendas superiores sino también en pantalones.

En este caso, Buenfil lo acompañó además con un pantalón color nude, un sombrero negro y lo más sensacional fueron sus botines rojos de piel. Definitivamente, es un outfit empoderado y con muy buen gusto que le favorece a cualquier tipo de cuerpo.

Erika Buenfil imita a Franco Escamilla

Este atuendo lo usó la actriz para bailar y cantar la canción “Me gustas mucho” de Rocío Durcal. En otros videos tan solo aparece con la blusa estampada, en los que interpreta a Franco Escamilla en su discurso sobre las mujeres poniéndose un pantalón y en otro junto a su hijo haciendo del vaquero Woody, de Toy Story.

Erika ha estado inmersa en una serie de señalamientos que buscan afectar su imagen en esta plataforma donde ha ganado una fama indiscutible. Personalidades del espectáculo como Pepe Origel han catalogado sus videos como “payasadas”.

Sin embargo, ella ha respondido en forma de indirecta que no le importa lo que hablen y que seguirá adelante con su trabajo en redes. Su fanaticada la respalda en sus redes invitándola y animándola a que continúe ofreciendo buen humor de calidad.

