¡Prepárense! Inés Gómez Mont planea boda en Acapulco

Inés Gómez Mont tuvo una conversación por Instagram Live con Jaime González y Alfonso Helfon, quienes son famosos por organizar eventos.

Los organizadores han ayudado a Inés en el bautizo de Bosco, como en algunas fiestas de cumpleaños de ella y su esposo, Víctor Álvarez Puga.

Además Jaime González y Alfonso Helfon, fueron los encargados de organizar la pedida de mano de Inés. Respecto a este evento, Gómez Mont detalló que Carlos Vives entró cantando "quiero casarme contigo", que es parte del tema Volver a nacer, además el cantante le hizo una carta a ella y en ese momento al que era su novio.

Inés y Víctor sólo sí están casados por el civil, pero en los planes de la conductora sí está hacer una ceremonia religiosa.

"Quiero una boda en la playa, en Acapulco, pero sólo con la gente mas cercana. Me he vuelto más selectivas y ermitaña. Quiero que mis hijos me entreguen y tenerlos a todos en una mesa", detalló, y agregó, ¡prepárense!. Y es que además aseguró que ha aprendido a que los eventos deben ser para ellos y no para la gente.

Gómez Mont también contó como fue su boda por el civil, la cual organizó de día para otro, debido a que un revista iba a publicar que estaba embarazada, de Bosco. Tuvo que organizar la boda en horas, con el apoyo de Jaime González y Alfonso Helfon, quienes consiguieron las flores blancas. Además de que que tuvo que ir a comprar el vestido tres horas antes del enlace.

Además contó que a pesar de que sólo fueron 30 invitados, hubo quien vendió la nota a la prensa.

La conductora también comentó que si por ella fuera tendría otro hijo, pero que ya lo tiene estrictamente prohibido.

Aquí sus declaraciones, al minuto 60 habla de su próxima boda.

