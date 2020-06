Marlene Favela devela por qué está separada de su esposo

Tras semanas de especulaciones que apuntaban a que su matrimonio se había terminado, la actriz Marlene Favela decidió romper el silencio y aclarar por qué actualmente se encuentra separada de su esposo, George Seely.

De amor a primera vista a supuesta separación, así fue la historia de amor de Marlene Favela y George Seely La pareja contrajo matrimonio en una majestuosa ceremonia en 2017.

Durante una reciente entrevista con el productor de televisión Carlos Mesber para "Estrellas en cuarentena", la protagonista de “Gata Salvaje” aseguró con total sencillez y sin extenderse en detalles que el motivo por el que el padre de su hija está lejos del hogar familiar es debido a la cuarentena impuesta para frenar el coronavirus.

"Hay varios miembros de la familia que nos agarró la cuarentena por diferentes lugares y entonces lo que estamos haciendo es quedarnos donde estamos y ser responsables", sentenció la estrella de 43 años al ser cuestionada directamente por su amigo sobre su marido.

Posteriormente, Mesber le preguntó cómo está experimentando esta nueva etapa de su vida como madre y esposa, pero la también actriz en “Contra viento y marea” se limitó a hablar sobre la maternidad y lo feliz que está con su nuevo rol en la vida real.

"Nunca me imaginé que ser mamá iba a ser la experiencia más hermosa de mi vida y te lo digo con todo el corazón porque cada día, o sea despertarme y verla y cómo me ve, y cuando sonríe, la primera vez que probó un alimento (…) Me tiene maravillada", confesó. "Creo que estoy redescubriendo el mundo a través de ella. Me siento muy plena".

Los rumores que señalan que la artista mexicana y el empresario australiano habrían puesto punto final a su matrimonio de casi tres años están circulando desde hace meses, luego de que ella dejara de publicar fotos junto a él en redes sociales y no usara más su anillo de compromiso y matrimonio.

Más recientemente, las murmuraciones cobraron fuerza luego de que Seely eliminara todas las imágenes que tenía publicadas en Instagram, incluidas aquellas donde aparecía Marlene y su hija, y dejara de seguirlas en la red social.

Marlene Favela: “Estoy más feliz que nunca”

Durante la plática desde casa, la intérprete además destacó que sin importar las circunstancias que atraviesa, siempre intenta mantenerse positiva y nunca deja que su rostro se quede sin sonrisa.

“Yo soy una chava que siempre he sido superpositiva en la vida, trato de ver las cosas lo mejor posible. No todo en la vida de todos es color de rosa y es perfecto; sin embargo, cuando tú te amas y te respetas y respetas lo que piensas, tus ideales, tus valores, quien eres, yo creo que la felicidad llega solita. Cuando yo me levanto y me veo al espejo a mí me gusta quien soy, me gusta la mujer en la que me convertí”, enfatizó con confianza.

"Estoy más feliz que nunca", concluyó Marlene Favela.

