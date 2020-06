Reik y Morat hacen llorar a sus fans con La bella y la bestia

Nada detiene a Reik: Más de mil 200 millones de streams de Ahora, su más reciente álbum, actualmente certificado Platino + Oro en México, un nuevo mega hit con Si me dices que sí a lado de Farruko y Camilo, ya certicado Oro, #1 de Radio Pop en México y ocupando actualmente la posición #1 del listado Latin Pop Airplay de Billboard, destacadas colaboraciones reconocidas a nivel mundial y hoy, después de una gran expectativa, llega La Bella y la Bestia, su tan esperado nuevo sencillo en colaboración con el ícono pop de Colombia, Morat.

Reik aprovecha este tiempo en casa para componer El trío de pop estrenó la versión remix de su canción "Si me dices que sí"

Compuesta en su totalidad por los integrantes de ambas bandas junto a Andrés Torres y Mauricio Rengifo, productores del tema, La Bella y la Bestia combina lo mejor de México y Colombia en una conmovedora balada urbana pop que los fans de ambos grupos ya esperaban con ansias desde que se les vio juntos en redes sociales el año pasado.

Este tema, que viene acompañado por un video preparado junto a Nuno Gomes, cuenta la historia de dos enamorados en secreto que se reencuentran, en una obra de teatro, cuyo final es el clímax de la historia, mientras Reik y Morat son testigos de la historia alternando apariciones.

Cortesía Sony

Con más de 15 años de trayectoria, el éxito de Reik no para y este nuevo tema seguramente será un hit más para el Artista Mexicano Más Escuchado a Nivel Mundial, tal y como la popular plataforma Spotify premió al grupo mexicano durante la pasada ceremonia de los Spotify Awards.

Tras esta conmovedora balada con Morat, el grupo está trabajando en nueva música que sin duda alguna sorprenderá a sus fans. Y es que el grupo no sólo se encuentra en el mejor punto de su carrera, sino que está viviendo un momento creativo explosivo. Tal como se anunciaba en el nombre de su Tour #EnCambio que debido a la emergencia sanitaria actual tuvo que mover la fecha de su gran presentación en el Auditorio Nacional para el 4 de febrero del 2021.

Cortesía Sony

¿Qué dice la canción?

Ese mensaje en la botella

Ese vestido que dejaste

Esa canción que me recuerda

Que me olvidaste que me olvidate

Tanto dolor en una foto

Recuerdos de cuando llegaste

Que hoy duelen mas por que me dicen

Que me olvidaste que me olvidaste

Y si se apaga la Luna

Y si se van las estrellas

Y si se calla la música

Que me invente por ella

Tal vez se acabe esta noche

Tal vez se borren sus huellas

Tal vez termine esta historia

De una bestia sin su bella

Que me obliga a no dejarte

Y no me deja olvidarte

Y no me deja olvidarte

Me duele lo que pudo haber pasado

Incluso más que lo que no paso

Y así nomás se te escapó él amor

Quizás fui yo que lo alejo

Quizás fui yo el que di por hecho

Que ibas a estar en mi vida

Que nunca habría una despedida

Y si se apaga la Luna

Y si se van las estrellas

Y si se calla la música

Que me invente por ella

Tal vez se acabe esta noche

Tal vez se borren sus huellas

Tal vez termine esta historia

De una bestia sin su bella

Que me obliga a no dejarte

Y no me deja olvidarte

Y no me deja olvidarte

Que no me deja olvidarte

Y no me deja olvidarte

Y no me deja olvidarte

Y si se apaga la Luna

Y si se van las estrellas

Y si se calla la música

Que me invente por ella

Tal vez se acabe esta noche

Tal vez se borren sus huellas

Tal vez termine esta historia

De una bestia sin su bella

Que me obliga a no dejarte

Y no me deja olvidarte

Y no me deja olvidarte

Que no me deja olvidarte

Y no me deja olvidarte

Y no me deja olvidarte

Que no me deja olvidarte

Así reaccionaron sus fans:

Reik y Morat: y nO ME DEJA OLVIDAAAAAAAAAAAAAAAARTE

yo:

REIK X MORAT pic.twitter.com/BDGSvfKqIK — gorrita🤍 (@gorritademartin) June 11, 2020

TANTO DOLOR EN UNA FOTO, RECUERDOS DE CUANDO LLEGASTE QUE HOY DUELEN MÁS PORQUE ME DICEN QUE ME OLVIDASTE, QUE ME OLVIDASTE REIK X MORAT pic.twitter.com/kaiwjV2Ktu — 𝐌 ✘🏳️‍🌈 (@jxvihelxdinx) June 11, 2020

Me duele lo que pudo haber pasado

incluso más que lo que no pasó… REIK X MORAT pic.twitter.com/2Dpew4cIAG — Doctora simi (@bets_cs7) June 11, 2020

