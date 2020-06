Rubí con Camila Sodi: estreno, personajes y todo lo que debes saber

La emblemática historia de Rubí regresa a la televisión pero ahora protagonizada por la actriz Camila Sodi, quien mostrará su lado más perverso y ambicioso. Esta nueva versión de la novela escrita por Yolanda Vargas Dulché fue producida por Carlos Bardasano y realizada en formato de serie, además contará con más acción y nuevos personajes.

En esta ocasión, el elenco de Rubí está conformado por los actores José Ron (Alejandro), Kimberly Dos Ramos (Maribel) y por Marcus Ornellas (Lucas), quienes explicaron a Publimetro que a pesar de ser un remake es una historia diferente con nuevos elementos y que está enfocada en la actualidad.

“Es la historia base de Rubí pero en cuanto al desarrollo emocional de los personajes es totalmente diferente, es un remake adaptado a la actualidad para que las personas que vieron la telenovela anteriormente tengan una historia refrescante y nueva, para los millennials que hace 10 años no la pudieron ver tengan una versión contemporánea de Rubí. Lo que más me encanta es que hay personajes nuevos y el desarrollo de la historia es completamente diferente, aquí no solo Rubí es el emblema de la serie sino todos los personajes”, mencionó Kimberly Dos Ramos, quien interpreta a Maribel, uno de los personajes centrales de la historia.

Kimberly también destacó que en cada capítulo se desarrollará la relación de Rubí con cada uno de los personajes, con esto la serie se vuelve más dinámica. “Cada capítulo empieza y termina con toda la adrenalina que te puedes imaginar, es una historia rápida. Si a nosotros los actores nos atrapó entonces al público más”, dijo la actriz.

Marcus Ornellas quien interpreta a Lucas Fuentes Morán, personaje que mantiene una relación cercana con Rubí afirmó que al ser un remake están conscientes de las comparaciones con la telenovela realizada en 2004 y protagonizada por Bárbara Mori.

“Espero guste por el hecho de ser un remake, sin embargo es una historia distinta, pero no deja de ser del conocimiento de la gente y habrá comparaciones, eso es válido. Lucas Fuentes, es uno de los hombres de Rubí, una de las víctimas, pero la principal víctima de Rubí es ella misma, por esa desesperada necesidad de sobresalir, pasar por mucha gente querida y encima de ella misma, sin darse cuenta. La historia no solo abordará aquellos aspectos conocidos por el público, sino que explorará lo que sucedió años después del personaje”, indicó.

Marcus reveló que el melodrama sigue vigente, por lo que esta trama será más fuerte que la anterior.

“Habla de las relaciones tóxicas y será más fuerte con una versión actualizada. Tiene una lectura muy actual, en la que se tocan ciertos puntos y situaciones que antes no podíamos hacerlo en la televisión abierta, podemos llegar sin miedo a la censura. Mi personaje es el hombre que convierte a Rubí en una mujer distinguida, elegante y famosa; al final, es su musa”, adelantó.

¿De qué trata?

Rubí es una joven universitaria que tiene un gran físico y un hermoso rostro, el cual utiliza para seducir a varios hombres y obtener beneficios de los mismos. Pero, solo hay un gran problema; y es que ella es pobre y vive en un barrio. Lo que hace que Rubí se convierta en una mujer ambiciosa y que utilice sus encantos para poder salir de la pobreza.

Por su parte, ella tiene una mejor amiga llamada Maribel de la Fuente (Kimberly Dos Ramos), a quien envidia por ser millonaria y tener una mansión. El único defecto de Maribel es, que ella de niña sufrió un accidente que la hizo perder una pierna, desde entonces ha utilizado prótesis.

Maribel por su parte a través de una aplicación de citas en línea conoce a Héctor Ferrer Garza (Rodrigo Guirao), un famoso arquitecto de renombre en México y España con quien duró casi un año conversando a través de aplicación. Hasta que un día Héctor llega a México para conocer Maribel. Pero el único problema es que Héctor no sabe que Maribel utiliza una prótesis. Rubí se excusa de esto y aprovecha el momento para seducir a Héctor y lograr quitárselo a Maribel, pero su plan no resulta y en vez de eso conoce a Alejandro Cárdenas (José Ron) por accidente.

¿Cuándo de estrena?

El próximo 15 de junio a las 21:30 horas se estrenará Rubí por Las Estrellas.

Camila Sodi no quiere comparaciones con la Rubí del pasado: "Bárbara fue la exótica y yo voy a hacer que me vean" A pocos días del estreno de Rubí, la nueva protagonista del 2020 habla de su papel

