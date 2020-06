Vanessa Claudio confesó detalles de la "relación tóxica" que tuvo con Carlos Arenas

View this post on Instagram

𝙲𝚑𝚒𝚜𝚖𝚎 𝚝𝚒𝚖𝚎! 🙌🏼 La conductora Vanessa Claudio, después de años, habló sobre la relación que mantuvo con el conductor Carlos Arenas. 😱 Claudio fue entrevistada por su ex compañera, la conductora Verónica Alejandra, para un live. En dicha transmisión, Vanessa abrió su corazón y contó los detalles de esa relación tóxica que tuvo. 😱 “No era una relación saludable, Carlos es un chico muy inseguro, es una persona muy celosa, muy celosa de cualquier detalle, persona, de todo. Se convirtió en una relación tóxica”, compartió la conductora de “La Más Draga.” 😣 Vanessa también explicó cómo ella cambió su forma de ser con tal de complacerlo y afirmó no haber quedado en buenos términos con él. 😨 “Yo me convertí en una versión de Vanessa que no era yo, porque yo soy muy bailarina, muy platicadora y él necesita otro tipo de mujer a su lado y no por eso es malo, simplemente lo mejor para los dos era terminar.” 😳 Vanessa también reveló estar soltera y en espera del amor, aunque no lleve prisa por encontrar a su hombre ideal, no está cerrada al amor. 🤩 #vanessaclaudio #chismes #gossip