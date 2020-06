Aislinn Derbez le habla a su hija Kailani como si fuese su amiga adulta

Este miércoles, la actriz Aislinn Derbez compartió con sus seguidores en Instagram una amena conversación con una de sus “terapeutas favoritas”, la psicóloga Nilda Chiaraviglio, quien según comentó la atendió hace un tiempo durante sus conflictos personales y de pareja con Mauricio Ochmann.

En el “live” ambas dialogaron sobre el rol de la mujer actual que se debate entre ser la mamá ideal, la esposa perfecta y la mujer exitosa. Aislinn, completamente identificada con esta diatriba, planteó a la experta sus dudas para salir de ese paradigma y lograr la felicidad.

Durante la charla, la primogénita del actor Eugenio Derbez confesó que trataba de cambiar la forma de hablarle a su hija Kailani para intentar que hubiese mayor compresión de su parte. Relató que su pequeña siempre se resiste al baño pero en una oportunidad hizo consciente que tenía que hablarle de manera más reflexiva y explicarle las cosas.

Así le habló Aislinn Derbez a su pequeña de dos años

“Hace unos días con “Kai”, ella estaba haciendo como berrinches, portándose mal, y entramos en esta dinámica de que ya yo sé que le voy a decir algo y desde antes yo sé que me va a decir que no, que va a llorar, que se va a enojar, porque la tengo que llevar a bañar y no va a querer. Pero ya yo me estoy sugestionando desde antes que va hacer berrinches, que no va a entender que hay que bañarse, etc…”, confesó reflejando una realidad que viven todas las madres, día a día.

Luego comprendió que le estaba hablando como si no entendiera y cambió su manera de dirigirse a su niña. “Me senté con ella y le hablé como si fuera una persona de mi edad y como si fuera una persona completamente pensante y brillante y le dije: ‘qué crees? Hoy en la mañana jugaste mucho y sudaste, estás sucia, creo que es importante que te bañes, porque cuando te bañas te limpias (…)’. Le empecé un poco a explicar el porqué bañarse, el porqué está bien hacer eso, y en eso me dice ‘sí, mamá, me voy a bañar’”, expresó.

Aislinn Derbez reflexionó entonces sobre lo importante que es hablarles como si fueran personas adultas y los cambios que puede lograr en su comportamiento. “A los dos años cualquiera piensa que los niños no entienden mucho, los tratan muchas veces como tontitos, a mí me trataban como tontita desde esa edad y resulta que los niños se lo creen”, indicó.

En la interesante charla, también conversaron qué hacer en vez de castigar a los niños, cómo atenderse más como mujer y cómo preservar la relación de pareja, aun cuando hay hijos.

