Frida Sofía posa en atrevida lencería desde su balcón con vista al mar

Tratando de poner de lado los últimos meses donde se ha intensificado la pelea que lleva con su madre, Frida Sofía publicó por su cuenta Instagram un inspirador mensaje que invita a la auto reflexión.

La modelo, al lado del mensaje que parece ser sacado de su experiencia personal en la industria del entretenimiento, colocó una imagen que puede ser la más sensual hasta la fecha: con ropa interior que deja muy poco a la imaginación.

Frida Sofía presume sus curvas y tatuajes

"Sabes mi nombre, pero no mi historia, has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado" comenzó escribiendo la hija de Alejandra Guzmán en la emotiva publicación, desnudando también su piel y exponiendo uno de sus tatuajes ocultos, en la parte alta de su abdomen.

Continúa escribiendo "sabes en donde estoy, pero no de donde vengo, me ves riendo, pero no lo que he sufrido, deja de juzgarme. Saber mi nombre no implica conocerme". Quizás esto sea una respuesta de Frida a los numerosos fanáticos de su madre quienes la han juzgado fuertemente.

No es primera vez que la vemos con un atuendo tan sensual. Ya hace algunos días, la influencer, con más de un millón de seguidores en Instagram, posó con un vestido tejido transparente, todo desde un lujoso yate disfrutando el amanecer.

