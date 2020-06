Lizbeth Rodríguez impactó con su nueva dentadura luego de una intervención para mejorarla

Ver esta publicación en Instagram

@lizbethrodriguezoficial mujer maravillosa y encantadora , gracias por confiarnos tu hermosa sonrisa 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁Tu sonrisa perfecta y soñada en tan solo 5 horas !!! No dolor, no desgastamos tus dientes, lo que hacemos es mediante una técnica de láminas de composite mejóramos forma , tamaño , textura y color de tus dientes INFO: DM o al Whatsapp 3324953205 #amatistaesteticadental#premiumsmile

Una publicación compartida de Amatista Estetica Dental (@amatistaesteticadental) el 6 Jun, 2020 a las 7:54 PDT

Y así relató la influencer su experiencia y el resultado del retoque dental: "El resultado está increíble, estoy súper fascinada, me siento otra persona, ahora que lo pienso no sé por qué no me atreví a hacerlo antes pero creo que es una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida".

Ahora, Lizbeth Rodríguez luce una sonrisa espectacular, con dientes ordenados perfectamente, con un blanco radiante digno de comercial de pasta dental.

