Ringo Starr cancela concierto en México por Covid-19

Al igual que cientos de eventos en este año, el concierto de Ringo Starr y su All Starr Band en México, programado para el 20 de octubre, no se realizará. Así lo explicó el propio ex Beatle en un video publicado en sus redes sociales.

"Debería de estar en gira ahorita, pero hay un virus rondando por ahí y todo está cancelado. Ahora y en octubre. Quizás sea para el año próximo", contó el ex baterista de los Beatles y voz principal en éxitos como "Yellow Submarine", "Octopus's Garden" y "I Wanna Be Your Man", en su etapa con el Cuarteto de Liverpool.

La actual pandemia de Covid-19, que ha dejado cerca de ocho millones de casos confirmados a nivel mundial y se acerca al medio millón de muertes, también le obligó a cancelar su gira por Estados Unidos y Canadá, que iniciaría el 29 de mayo y concluiría en junio. Los boletos adquiridos para las fechas de 2020 serán válidos en 2021, para la región mencionada.

Sobre los boletos en México, Ticketmaster pide visitar constatemente su sitio web, donde se expone información oficial de los eventos cancelados o pospuestos y el respectivo procedimiento. Algunos actos conservan la validez de los boletos adquiridos para las futuras fechas.

El último concierto de Ringo Starr en México fue el 10 de marzo de 2015 / Foto: Cuartoscuro

Ringo Starr, con nuevo disco para llegar al octavo piso

"Esto es muy difícil para mí", dijo Ringo en abril pasado, cuando se confirmó el retraso del tour en Estados Unidos. "En 30 años creo que solo me he perdido 2 o 3 conciertos, nunca una gira completa. Pero así es como están las cosas para todos nosotros ahora. Tengo que quedarme en casa como ustedes tienen que quedarse. Todos sabemos que través de paz y el amor es que nos mejoramos los unos a los otros. Mis fans saben que los amo, y me encanta tocar para ellos y no puedo esperar para verlos lo antes posible. Mientras tanto, manténganse a salvo. Paz y amor para todos".

Fue el pasado 25 de octubre cuando Ringo Starr publicó su vigésimo disco de estudio como solista, titulado "What's My Name", el cual contó con la participación de Paul McCartney, Joe Walsh, Edgar Winter, Dave Stewart, Benmont Tench, Steve Lukather (guitarrista de Toto), Nathan East, Colin Hay (líder de Men At Work), Richard Page, Warren Ham, Windy Wagner, Kari Kimmel y más.

Pero no todo son malas noticias. Como cada año, Ringo Starr pidió publicar un video al medio día del próximo 7 de julio, haciendo la señal de amor y paz con motivo de su campaña #PeaceAndLove. ¿Porqué en ese día en específico? Porque es su cumpleaños, que en este 2020 llegará a los 80.

Es así como el Beatle del que Marge Simpson estaba enamorada se mantiene vigente, y con la humildad que le caracteriza, la cual demostró con su primer disco de solista, "Sentimental Journey", con canciones para su mamá.

