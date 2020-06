Video: YouTubers se graban al correr auto deportivo en la lluvia y chocan

Youtubers mexicanos pasaron la peor vergüenza de su vida luego de manejar el auto deportivo de sus sueños y terminaron "chocándolo".

A través del canal de YouTube ATRX Lifestyle, con casi medio millón de suscriptores, los jóvenes compartieron su odisea para recoger un Lotus, auto deportivo de sus sueños de un taller mecánico.

"Justo me traje el Lotus a la ciudad de Puebla, porque estamos en pandemia, el Lotus es un coche que me gusta manejar demasiado, así que me lo traje para dar un paseo. Ya estamos en el Lotus, qué bien se siente tenerlo prendido y ya de vuelta”, relatan en el clip.

Cuando comenzaron a maniobrarlo en medio de la lluvia, los youtubers se dieron cuenta que no funcionaba como normalmente:

“Está muy mojado el piso, se siente peligroso, bro. No está acelerando como acelera normalmente. Está actuando raro”.

De pronto, se escucha cómo uno de ellos dice “Se me fue el put* carro”, y pierde el control del vehículo hasta chocarlo.

Algunos usuarios le hicieron ver a los youtubers que lo que pasó es que antes de registrarse el accidente, se prendió el testigo del freno de mano, “se amarró y con la lluvia se patinó. Fue error del auto, no de ‘Chencho’”.

Otros usuarios también explicaron qué pasó con el costoso vehículo:

“El freno de mano de este coche es mecánico, no eléctrico, el testigo fácilmente pudo haber sido por el ABS o algún asistente anti derrapada, control tracción o control estabilidad (aunque normalmente son amarillos), no por el freno de mano”.

“Al apagarse el control de tracción (como el coche venia haciéndolo) o cuando hay una falla en control de tracción o abs prende el testigo pero no quiere decir que lo traigas puesto, incluso el coche tiene el freno de mano mecánico no porque marque el testigo quiere decir que el freno se active solo”.

