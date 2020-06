Descubre qué actores de “Te doy la vida” son pareja en la vida real

La popular telenovela Te doy la vida ha conquistado por completo al público con cautivadoras historias de amor como la que viven los personajes de Pedro y Elena, interpretados por José Ron y Eva Cedeño.

Sin embargo, hay un romance en la vida real entre dos de los actores de esta producción que es igual de enternecedora que las de ficción. El cuento de hadas tras cámaras tiene más de 11 años y sus protagonistas son los queridos actores Gloria Sierra y Mike Biaggio, quienes dan vida a Mónica del Villar y Modesto Flores en el teledrama de Televisa.

La historia de amor de dos actores de Te doy la vida

Gloria Sierra y Mike Biaggio se conocieron en el set de Muchachitas como tú, exitosa telenovela de 2007 donde ambos estelarizaron una historia de amor que, además de permitirles saltar a la fama, terminó traspasando la pantalla hasta la vida real.

"Éramos novios en la novela, él hacía el personaje de Rodrigo ‘el taxista’ y yo de Mónica Sánchez Zúñiga ‘la riquilla' entonces ahí nos conocimos", contó Sierra, según reseñó People En Español.

Tras enamorarse frente a las cámaras, los artistas iniciaron un noviazgo que los llevó hasta el altar solo un poco más de año después de que el amor naciera en los foros. El enlace matrimonial se celebró en agosto de 2008.



Durante la boda, Gloria ya estaba encinta de su primer bebé con el exintegrante del grupo Mercurio, quien tiene un hijo mayor llamado Gibrán; reseñó Zeleb.

Con decenas de estrellas y amigos como testigos, ambos se juraron amor eterno aquel día lleno de felicidad y desde entonces, la estable pareja ha formado una hermosa familia con tres hijas que han heredado su carisma, belleza e interés por el arte: Victoria, Julieta y Eugenia.

A través de redes sociales, presumen con frecuencia la dichosa vida familiar llena de amor y felicidad que llevan desde hace más de una década.

En cuanto al trabajo en el medio artístico, Gloria señala que lo sobrellevan bien porque ninguno se fija en los proyectos que saca adelante el otro.

"No lo veo, no me ve y somos muy felices haciendo lo que nos gusta y trabajando, pero no vemos lo que hacemos. Yo no veo sus novelas y él no ve lo que yo hago tampoco entonces somos felices", destacó, de acuerdo a People En Español.

Puedes ver a los tórtolos y al resto del elenco de Te doy la vida de lunes a viernes a las 6:30 p. m. por Las Estrellas.

