Lilly Téllez reacciona ante la polémica serie sobre caso Paulette

El caso de Paulette fue uno de los que más causó polémica e indignación en la sociedad mexicana, pues las autoridades concluyeron que el cadáver de la pequeña siempre estuvo en su habitación y que se trató de un accidente. Por esta razón, la muerte de la niña de cuatro años de edad es uno de los sucesos mediáticos más extraños que ha ocurrido en el país.

Una de las personalidades que es parte fundamental de este caso es la periodista Lilly Téllez, quien entrevistó a la madre de Paulette, Lisette Farah en la cama donde días después se encontró el cadáver de la niña.

A 10 años de la muerte de Paulette, se estrenó la serie Historia de un crimen: La búsqueda en Netflix, la cual está inspirada en este caso y muestra de forma dramática cómo se llevó a cabo la investigación. Debido al estreno de la serie, la polémica del caso se reavivó y miles de espectadores mostraron sus opiniones al respecto en redes sociales.

Tras la controversia, Lilly Téllez publicó una serie de tuits al respecto donde reveló que fue amenazada por investigar el caso y publicó de nueva cuenta los artículos que escribió sobre la muerte de Paulette.

"Después de denunciar insistentemente que el cadáver de Paulette no estaba en su cama, recibí una amenaza para dejar el caso y sigo vulnerable ante ese amago. Sin las condiciones necesarias para hacer denuncia ante autoridades, este es otro ejemplo de la falta de Estado de Derecho", escribió la actual senadora de Sonora.

En los artículos que publicó, Lilly Téllez afirma que la niña no se encontraba en la cama, enfatizó que el cuerpo fue sembrado y que fue responsabilidad del entonces subprocurador del Estado de México, Alfredo Castillo, quien tras el caso de Paulette fue nombrado titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

"Sabemos que el cuerpo de Paulette fue sembrado ahí; literalmente metido con fuerza, ya rígido y descompuesto en ese minúsculo espacio en donde era físicamente imposible que hubiera quedado atrapada mientras dormía.Estuve sobre esa cama cuando Paulette llevaba 5 días muerta. Revisé la cama, toqué sus cobijas, acaricié los peluches, ayudé a arreglar la sobrecama para hacer la entrevista con la madre de la niña, sentadas sobre el colchón durante más de una hora.", escribió Lilly Téllez para el portal SDPNoticias.

"Llevaba el caso el ex Procurador del Estado de México, Alberto Bazbaz, quien también sabe que el cuerpo no estaba en la cama y de hecho le quitaron el asunto porque no se prestó a ser cómplice de la infamia que elaboró el fiscal del caso Paulette: Alfredo Castillo.", indicó Téllez.

























