Serie sobre caso Paulette abre el debate en redes sociales

Cuando una niña desaparece en un suburbio aledaño a Ciudad de México, los objetivos personales de algunos interesados en el caso empañan la búsqueda. Basada en hechos reales. Así presentó Netflix, la Historia de un crimen: la búsqueda que llegó la plataforma el 12 de junio.

La trama está basada en hechos reales, y sigue los movimientos de dos personajes claves (Regina Blandón y Darío Yazbek) que muestran cómo se desarrolló uno de los casos más mediáticos de las últimas décadas en México.

Este domingo, la serie sobre el causa Paulette se convirtió tendencia en Twitter, por los comentarios que ha originado el proyecto, a favor y el contra.

Regina Blandón y Darío Yazbek han tenido todo tipo de comentarios, por su trabajo en Historia de un crimen: la búsqueda, lo que ha originado un debate y polémica en redes sociales.

“Bueno, si hubiera sido anunciada como un documental, entiendo que te hubiera molestado que no fuera un ‘caso de investigación’, pero dice mini serie. Realmente, el toque de comedia es sólo un reflejo de cómo se manejó el caso desde el comienzo en aquel entonces, fue un circo. Es una sátira porque el manejo de las cosas, en su momento, fue un chiste, un insulto para todos. Pero en México estamos acostumbrados al melodrama y es lo que pedimos ver, a veces sin saberlo. Saludos”, señaló Regina Blandón ante el gran número de críticas.

Netflix retoma el tema de la niña Paulette Gebara, para hacer una historia que refleja algo de los hechos reales, con una dosis de ficción.

A 10 años del caso que conmocionó a México se mantienen algunas dudas sobre la versión de la muerte de la pequeña Paulette que presentaron las autoridades involucradas.

“Estamos muy orgullosos y felices con el proyecto. Yo, muy agradecida y honrada de participar. Gracias miles a todxs lxs involucradxs. Tomamos muy en serio la responsabilidad que conlleva contar esta historia. La serie se enfoca en la investigación y el efecto que tuvo en varias personas: desde los que vieron este caso como una oportunidad hasta los que vieron su vida transformada con esta tragedia”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Los comentarios comenzaron a llegar y así como hubo de apoyo también lo hubo detractores, por lo que la actriz de 29 años optó por responder algunos de manera directa.

"A ver, un mini hilo del #CasoPaulette, porque andan medio sensibles como siempre y la compresión lectora no es lo de muchos aquí. De entrada es importante decir que la serie jamás se vende como un documental como fue el de Jeffrey Epstein", comentó una usuria de Twitter.

La senadora y periodista, Lily Téllez, también recibe una serie de críticas, luego de algunos comentarios publicados en sus redes sociales.

La periodista realizó una entrevista hace diez años con la mamá de Paulette (Lizette Farah), desde s el cuarto de la pequeña, y sentada sobre la misma cama en la que cinco días después encontraron a la menor, debido a un “olor a putrefacción”.

"Después de denunciar insistentemente que el cadáver de Paulette no estaba en su cama, recibí una amenaza para dejar el caso y sigo vulnerable ante ese amago. Sin las condiciones necesarias para hacer denuncia ante autoridades, este es otro ejemplo de la falta de Estado de Derecho", fue uno de sus mensajes.

A lo que algunos usiarios respondieron: "Qué acertado el momento para exhibir la serie de Netflix La Búsqueda para revelar la historia de traición de Lili Téllez que viene desde el #CasoPaulette. Si ella tuviera vergüenza renunciaría a su cargo", "Qué acertado el momento para exhibir la serie de Netflix La Búsqueda para revelar la historia de traición de @LillyTellez que viene desde el #CasoPaulette. Si ella tuviera vergüenza renunciaría a su cargo", "Entiendan, no es que #Netflix hiciera un chiste con lo del #CasoPaulette, recuerden que hace 10 años, así nos tuvieron los medios. La miniserie muestra como se manejan con dinero y poder a costilla de lo que sea. #paulettegebara“Cae más rápido un hablador(traidor en este caso),que un cojo” Verdad @LillyTellez".

