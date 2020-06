AleDolores revela los retos de su parto durante pandemia de Covid-19

La influencer y periodista AleDolores vivió una de las experiencias más impactantes de su vida al dar a luz durante los meses más complicados de la pandemia de coronavirus en España, pues tuvo que enfrentar su parto completamente sola, alejada de sus seres queridos para evitar contagios.

En entrevista con Publimetro, AleDolores recordó cómo fue llegar al hospital y ver el sufrimiento de las personas ante el aumento de casos de Covid-19 en Madrid.

“Ha sido impactante, creo que no está en el plan de ninguna mujer dar a luz en un pandemia, no lo veía venir y además estar sola, en otro país es muy duro (…) Cuando llegué al hospital estaba muy nerviosa y preocupada porque en la sala de espera de urgencias había muchas personas y pensar que más de 90% de las personas que estaban ahí iban por síntomas relacionados al coronavirus, entonces me sentí muy preocupada”, comentó.

La también abogada mencionó que el personal de salud siempre se mantuvo al pendiente de ella aunque hubiera cientos de personas con síntomas de Covid-19 en el hospital.

“Fue algo muy impresionante porque justo cuando di a luz comenzaron los aplausos al personal de salud y fue un momento impactante. Sin embargo, también me di cuenta de todo el estrés que se vive dentro de un hospital. También es difícil estar estar en un país que no es el tuyo, hay un choque cultura”, indicó.









Pero sin duda afirmó que las ilusiones que tenía como mamá primeriza se vinieron abajo por la pandemia.

“Mi familia no pudo conocer a mi bebé durante sus primeras horas porque no es seguro recibir a tantas personas en el hospital porque tampoco hay tantas pruebas y todo eso al final llega a ser triste no poder compartirlo, Obviamente son cosas muy difíciles pero actualmente me siento muy contenta de que todo salió bien a pesar de todas las circunstancias ”, aseguró.

