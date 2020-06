Bárbara de Regil se defiende y explica su comentario 'racista'

Bárbara de Regil es una de las actrices más polémicas del espectáculo, quien en las últimas semanas ha causado controversia por sus declaraciones en redes sociales. Primero por sus consejos sobre la violencia y en segundo lugar por mostrar su disgusto al verse morena, lo cual indignó a miles de usuarios de redes sociales, quienes la calificaron como "racista".

Pero en esta ocasión, la actriz de 33 años de edad respondió una serie de preguntas a sus seguidores en su cuenta de Instagram donde habló sobre el racismo y mencionó que ella no le quiere hacer daño a nadie.

"Vamos a empezar por lo más importante ¿ustedes creen que yo haría un en vivo de mis entrenamientos casi todos los días con el fin de lastimar a alguien?", mencionó Bárbara de Regil, quien después respondió si es racista.

"Estamos viviendo un momento difícil en cuanto al racismo, lo entiendo y me duele mucho porque yo no soy racista y la gente que me conoce y ha seguido mis redes desde siempre sabe el ser humano que soy. Yo hablé de mi en primera persona y después rematé con un 'hay que horror' porque recordé que mi adolescencia me metía a la cama de bronceado todos los días porque estaba de moda, es exactamente como si mi mamá se ve al espejo y dice 'ay que gorda, que horror' y mi tía María, que está a lado, le dice ¿oye cómo te atreves a ofenderme? Mi mamá le diría 'oye yo no te estaba ofendiendo a ti, yo estaba hablando de mí", explicó Bárbara de Regil.

¿Qué pasó?

Hace unos días la actriz fue duramente criticada por un video en el que hace un comentario calificado como "racista". En el video se puede observar a Bárbara de Regil eligiendo filtros en Instagram antes de comenzar sus rutinas de ejercicio. Sin embargo su reacción ante un filtro de tez morena causó indignación en cientos de usuarios de Twitter.

"¡Ay que prieta, no, qué feo!", dijo Bárbara de Regil al sorprenderse con dicho filtro de Instagram. Por lo que cientos de personas comenzaron a criticarla, pues constantemente hace comentarios que generan controversia en redes sociales. Y es que en el contexto de la lucha contra el racismo por el caso de George Floyd, la actriz fue duramente señalada.

