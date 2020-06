José Ron bromea sobre el aliento de Eva Cedeño durante el rodaje de Te doy la vida

Tras culminar las grabaciones de la exitosa telenovela Te doy la vida, algunos intérpretes del proyecto decidieron despedirse de sus compañeros durante esta etapa con emotivos mensajes a través de redes sociales. Uno de los actores que quiso decir ‘hasta luego’ públicamente fue José Ron.

El protagonista del melodrama compartió en Instagram un retrato junto a Eva Cedeño, su interés romántico en la novela, para dedicarle unas palabras de agradecimiento; sin embargo, en medio de su reconocimiento a su coprotagonista, hizo una bochornosa revelación sobre ella: tenía mal aliento durante la filmación de los besos por comer huevos.

“Mi querida Eva… Gracias por tu buena vibra, energía, alegría, entrega, talento, compromiso y complicidad para contar esta historia. ¡Neta no pudo haber sido mejor! Me divertí como no tienes una idea. ¡Siéntete orgullosa y satisfecha del trabajo que hiciste!”, inició su texto el encargado de dar vida a 'Pedro Garrido' en el teledrama.

El actor continuó manifestando en la red social su cariño hacia su colega y le aseguró que era “una excelente actriz y una maravillosa protagonista". No obstante, antes de concluir le dio un consejo para futuras grabaciones que dejó entrever los problemas de aliento que tenía Cedeño.

“¡En tu próxima novela no comas ‘huevito’ antes de los besos!”, le urgió en chiste.

Eva Cedeño da épica respuesta a José Ron sobre su aliento en Te doy la vida

Los seguidores de la estrella no tardaron en reaccionar con risas ante la inesperada confesión, aplaudir lo bien que se ven ambos como pareja en la pantalla chica y explicar a qué se debía la broma de Ron.

“¿Estás diciendo que le huele la boca?”, cuestionó un usuario. Otro apuntó: “Me encanta ojalá hagan otra novela juntos”. Por otro lado, un tercero describió: “Hermosa pareja los amo”. Mientras, un cuarto fan ilustró: “Se está vengando ya que ella no lo quiso besar que le apestaba la boca a él, según él se tomó un licuado con ajo”.

Asimismo, entre las impresiones hacia la publicación del actor de Rubí, se destacó la misma Eva, quien no tardó en responder a las declaraciones de su amigo con el mismo afecto y sentido del humor que él.

“Lloré pero no sé si fue de risa. Gracias a ti porque desde el día uno confiaste en mí, porque sin juzgar mi proceso me tomaste de la mano y caminamos justos esta historia, porque siempre tenías esa energía tan bonita para todo hasta para los ratos más cansados. Gracias siempre y felicidades porque es un gran logro más a esta carrera que has construido”, le expresó la artista que encarna a “Elena Villaseñor” en la novela.

Por último, siguió el ejemplo de José y le recomendó que no volviera a comer ajo, cebolla y pescado durante sus próximos trabajos, exponiendo que él también tenía un aliento peculiar en el set de Te doy la vida.

“¡No lo hagas otra vez!”, bromeó junto a los emojis de los alimentos mencionados.

