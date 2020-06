Ludwika Paleta revela que obtuvo el papel de 'María Joaquina' a escondidas de sus papás

Con más de 30 años en el medio artístico, gran talento y belleza, la actriz Ludwika Paleta ha logrado construir una de las carreras más exitosas en el mundo de la actuación. No obstante, en su excelente trayectoria, su rol más recordado sigue siendo el de ‘María Joaquina Villaseñor’ en la exitosa telenovela infantil Carrusel.

Al respecto, la estrella de origen polaco contó por primera vez en una entrevista al programa Encerrados con Yimina que obtuvo el emblemático papel de su debut televisivo gracias a la ayuda de su hermana mayor Dominika, quien la llevó a todas las audiciones para el icónico teledrama “a escondidas" de sus estrictos padres.

Así obtuvo Ludwika Paleta su rol en “Carrusel”

Durante su conversación con la conductora Jimena Longoria, la reconocida intérprete se abrió sobre sus inicios en la pantalla chica y relató que desde muy temprana edad demostró afinidad por la interpretación, pues le gustaba practicar frente al espejo muecas y gestos.

“Drama queen total y entonces yo creo que mi hermana me veía que estaba medio loquita y un día me llevó al casting de Carrusel”, rememoró durante la charla a través de Instagram Live. “Un día le dijeron que había un casting y pues me llevó, me estuvo llevando yo creo que como seis meses a escondidas de mis papás, mi hermana tenía 15”, especificó.

No obstante, las salidas secretas de las hermanas Paleta no pudieron continuar ocultas de sus padres cuando inesperadamente Ludwika se ganó una participación en la popular novela producida por Valentín Pimstein.

“Entonces un día llamaron a mi casa y así de que: ‘Quién es el papá de esta niña porque necesitamos hablar con un adulto mayor responsable, porque la niña se quedó, tiene unos cuantos meses viniendo al casting y luego al callback y ya necesitamos (…)”, narró la artista que tenía 10 años cuando la novela salió al aire.

De acuerdo a Paleta, la reacción inicial de su padre al enterarse de la buena noticia fue de un rotundo no. “Y mi papá así de que: ‘No, no, la niña no va ir a ningún casting ni va a hacer ninguna novela ni nada”, señaló Ludwika, quien arribó a México junto a sus padres, un violinista y una maestra de arte, cuando solo tenía dos años.

Afortunadamente, su progenitor eventualmente cambió de opinión y cedió a los deseos de su pequeña hija. “Yo creo que lo convencí o quién sabe qué pasó, pero así empezó todo”.

En la actualidad, Ludwika Paleta es una experimentada estrella con 41 años de edad, pero todavía se acuerda de lo duro que fue, para ella y su familia, asimilar el éxito y la fama instantánea que interpretar a ‘María Joaquina’ le otorgó.

“Eran los 90’s, entonces nadie se imaginó… En esas épocas que no existían las redes sociales, no existía el celular, la gente no se hacía famosa como ahora así de la nada, entonces era como muy raro”, destacó. “De repente salías a la calle y todo el mundo pues me volteaba a ver y me empezaba a pedir autógrafos y fotos y yo decía: ‘Qué es esto’, porque estaba bien chiquita, tenía nueve, diez años. Fue todo un acontecimiento, yo creo que ni mis papás se lo esperaban”.

Asimismo, compartió que aunque sin duda el salto a la fama tenía muchos aspectos complicados, el más difícil fue sobrellevar los rumores publicados en los medios.

“Una niña de nueve años no entiende por qué es famosa y por qué te agarran en la calle, te jalan, te piden cosas. Yo creo que lo más complicado fue cuando empezaron a escribir cosas de mí en las revistas y yo le decía a mi papá o a mi mamá: ‘Pero, ¿por qué escriben eso si no es cierto?”, apuntó.

Mira la plática completa aquí: