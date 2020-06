Estas fueron las reacciones y críticas que recibió la película erótica "365 DNI" en las redes sociales

El debate estuvo candente durante el fin de semana en el que más de un suscriptor de Netflix estuvo pegado para disfrutar de la nueva historia erótica "365 DNI", una película polaca que muchos compararon como la nueva y más explosiva "50 Sombras de Grey", sin embargo, ésta no ha sido muy bien recibida, tanto que las redes sociales se colmaron de reacciones orientadas a suspirar por su protagonista el argentino Michelle Morrone y otras para lanzar fuertes críticas sobre cómo se es capaz de inyectar un toque romántico a las situaciones de secuestro y abuso sexual que en esta historia se presentan.

Esta película dirigida y escrita por Barbara Bialowas y Tomasz Mandes tiene un enfoque para muchos poco convencional: el hacer énfasis en el Síndrome de Estocolmo y cómo una mujer que ha sido secuestrada cede e incluso llega crear empatía ante sus secuestradores, pero muy especialmente ante Massimo quien la obliga a quedarse con él y rendirse ante sus deseos.

Esto ha generó cientos de reacciones poco positivas ante la cinta, pues a pesar de que el libro que lleva el mismo nombre, también posee una gran cantidad de escenas y situaciones sexuales cargadas de mucho erotismo, la historia mostrada en la plataforma streaming deja poco a la imaginación y pocos se sintieron agradados con ellas.

Tanto que las redes sociales estallaron y aquí mostramos algunas de las reacciones:

#dni365 De lo peor que he visto en Netflix . Comienza con una increíble escena, a los 5 minutos es doloroso para los ojos ver esa película.

No hay que tener 365 segundo para saber que esa película es mala 🥴 #dni365

Sin embargo, su protagonista Michelle Morrone, se llevó todos los halagos, no pos su actuación, sino por su físico y derroche de seducción, tanto que más de una hizo unas pícaras declaraciones a través de las redes sociales.

Después de ver #dni365 mi vida no será la misma, ¿Un italiano que quiera secuestrar me? Me llamo laura

— 𝒢𝒶𝒷𝒾 (@Gabipachecor) June 13, 2020