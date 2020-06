Critican a Sherlyn por ponerle una careta protectora a su hijo y la actriz se defiende

La actriz Sherlyn causó un total revuelo entre sus seguidores en redes sociales al publicar una tierna imagen de su primogénito André usando una careta protectora para resguardarlo de la pandemia de coronavirus.

Como de costumbre, la protagonista de Elisa antes del fin del mundo compartió recientemente en Instagram una cándida foto del bebé, nacido el pasado 30 de mayo, luciendo la máscara plástica antes de salir de casa para una visita al pediatra.

“Listo para ir a ver a mi pediatra con mi mamita Sherlyn Soy #pandemial #covid19”, escribió la mamá primeriza en la leyenda de la postal, divulgada el pasado 12 de junio.

No obstante, solo unos pocos minutos después de su publicación, la instantánea desató cientos de comentarios mixtos por parte de los fanáticos de la estrella quienes, en su mayoría, la “regañaron” por haberle puesto al recién nacido un protector facial y le recomendaron que se lo quitara porque estaba "contraindicado".

“Está contraindicada la mascarilla en bebés”, “Siento que es como una bolsa de plástico, ten cuidado”, “No le pongas eso los bebés no pueden usarlo ni cubrebocas”, “Ese protector de hule… ¿es seguro?”, “Cuidado no se vaya a ahogar”, “Se asfixia el niño, es muy bebé”, “Hermoso André, pero me da taquicardia verlo con eso en su carita”, fueron algunas de las reacciones a la postal que obtuvo más de 60 mil ‘likes’.

Sherlyn responde a los cuestionamientos de sus fans

Ante la persistencia de sus fans sobre lo arriesgado que era ponerle una mascarilla a su hijo, la también cantante decidió contestar en los comentarios a los señalamientos y explicó que los bebés sí pueden llevar caretas pero solo por poco tiempo.

“Para todos los que preguntan el cubrebocas es contraindicado en bebes, las caretas si se recomiendan por períodos cortos de tiempo, incluso en los cuneros de algunos países las utilizan”, señaló Sherlyn, dejando claro que está informada al respecto.

Instagram

Aunque algunos usuarios no quedaron convencidos con el argumento, sus fieles de inmediato comenzaron a manifestarle su apoyo y le instaron a hacer caso omiso de las críticas pues era su retoño y ella sabía lo que era mejor para él.

“Hermosa, tú no te preocupes por los comentarios, se ve que la gente no está bien informada”, “No te preocupes, a la gente nunca se le da gusto, protege a tu bebe como tú lo sientas y no hagas caso de lo que digan los demás”, “Haces lo correcto Sherlyn, es tu bebé y es tu decisión como cuidarlo" e “Ignora a la gente. Todos son expertos, todos saben hacer las cosas correctamente”, son algunas impresiones en defensa de la intérprete.

Desde que anunció en diciembre que se convertiría en mamá con la ayuda de la inseminación artificial, la celebridad de 34 años ha registrado en redes cada etapa de su embarazo y maternidad. Asimismo, hace solo una semana, presentó ante el público a su sueño hecho realidad y desde entonces no ha dejado de compartir en sus cuentas oficiales cada momento del desarrollo de André.

