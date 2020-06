Esmeralda Pimentel se siente orgullosa de su cuerpo imperfecto

Ver imágenes de famosas luciendo cuerpos perfectos puede afectar mucho nuestra autoestima y también la percepción que se tiene sobre la propia belleza y sobre lo que la sociedad espera de las mujeres.

No hay que olvidar que muchas de esas imágenes, que están expuestas todos los días pasan por un proceso de retoque para que cumplan con los estándares de publicación del medio de comunicación o marca que las hace públicas.

La realidad es muy diferente a la que vemos en las pantallas o revistas. La verdad es que las celebridades, por más guapas y "perfectas" que sean, también tienen "imperfecciones físicas".

Ante esto, Esmeralda Pimentel, decidió compartir una imagen que muestra que no es perfecta y que la belleza es subjetiva.

"Tener estrías es natural. Tener celulitis es natural. Tener arrugas es natural. Tener vello es natural. Ser [email protected] es natural. Que el sistema intente convencernos de que no es así y nos esclavicemos persiguiendo estándares de belleza tóxicos, atentando contra la naturaleza de nuestros cuerpos, gastando nuestro dinero, tiempo y energía , y modificándonos al punto de llegar a rechazar lo que somos: no es natural! #yomeamo #yomerespeto #amorpropio", compartió la actriz.

La actriz, que es considerada, como uno de los rostros más bellos de la pantalla, demostró sentirse orgullosa de sus imperfecciones, que al mismo tiempo de estar expuesta ante miles de miradas, también toma la vida con filosofía y sin miedo.

Famosas "imperfectas"

"Tengo celulitis, ¿y qué? Jamás dije ser perfecta. Es loco todo aquel que piense que sólo porque estás a la luz pública no tienes defectos. A veces como como cerdo y me sigo sintiendo increíble y pienso 'esto valió la pena'. Así es como me siento la mayor parte del tiempo. En ocasione pienso: '¿ves este rastro de celulitis? Valió la pena por ese helado de cookies 'n' cream": Kim Kardashian.

"Luzco como cualquier persona que camina por la calle. No tengo senos perfectos, no tengo 'cero celulitis' -¡claro que no!- soy curvy. Si eso es algo que puede hacer sentir a las mujeres más empoderadas, es increíble": Kate Winslet.

"Tengo celulitis, lo admito, pero a veces digo: 'Al carajo, voy a usar bikini": Cindy Crawford.

"Barbie debería hacer muñecas con celulitis, después de todo, aproximadamente el 95% de las mujeres tenemos celulitis: Demi Lovato.

"Todas tenemos celulitis, incluso las supermodelos. He estado en shows y digo: 'figura de palo con celulitis'. Es algo natural, sin eso no seríamos humanos": Sandra Bullock.

