Fernando del Solar destapa si está dispuesto a volver a casarse

El conductor Fernando del Solar abrió su corazón y confesó si estaría dispuesto a casarse de nuevo con su novia Anna Ferro, con quien mantiene públicamente una relación sentimental desde hace casi tres años, tras su divorcio de Ingrid Coronado.

Durante una reciente entrevista con el programa Sale el Sol, el argentino se explayó como pocas veces sobre su sólido noviazgo y, entre otras cosas, develó si caminaría o no al altar con la mujer que lo ha acompañado durante sus batallas estos últimos años.

“A Anna, la verdad, le debo muchísimo porque ha sido una compañera incansable, en los malos momentos, en los peores, ahí ha estado, me ha tomado de la mano y me ha ayudado, siempre vamos juntos”, reconoció.

Ante la pregunta de si le gustaría unirse en matrimonio a la actual dueña de su corazón, el expresentador de Venga la Alegría contestó decidido que le encantaría pasar su vida entera junto a ella.

“Sí, sí me gustaría estar con Ana el resto de mis días; el volverme a casar, podría ser, no es algo que me urja, pero podría ser”, dijo. “A veces necesitas una compañera que te tome de la mano, que te diga: ‘¿qué está pasando?’, vamos juntos, yo te apoyo, eso en Anna ha sido espectacular”, explicó.

No obstante, enfatizó que aunque no está cerrado a una boda, tener un papel que los enlace como marido y mujer no determina su nivel de compromiso.

“En mi caso, tener un papel o no, no cambiaría absolutamente nada, yo estoy comprometido con ella al máximo más allá de un papel. Si decidimos casarnos y decidimos hacer una pachanga y pasarla bien y reafirmar nuestro amor, bienvenido sea. Pero sí, ojalá pasemos toda la vida, la que nos queda, juntos”, manifestó.

Fernando del Solar contó al público por primera vez que sostenía un romance con Ferro en noviembre de 2017. En ese entonces, admitió que tras vivir años complicados, Anna le devolvió la sonrisa, reseñó Quién.

Así pasará Fernando del Solar el Día del Padre

Durante la plática con el show televisivo, “Fer” además reveló que pasaría el próximo domingo, Día de los Padres, junto a sus hijos, su pareja y su hijastra e incluso destapó cuáles eran sus expectativas con la especial celebración.

“El Día del Padre voy a celebrarlo con mis hijos, con Luciano, con Paolo, con Francesca también y con Anna, así los cinco recluidos en casa. Más les vale que me hagan un rico pastel, que me despierten con un desayuno. Y bueno, no hay mucho que hacer más que estar en casa y celebrar la vida”, comentó.

De igual forma, el actor sostuvo que este año los festejos serán distintos debido a la cuarentena por coronavirus pero aún así siente que hay “mucho por celebrar".

“Hay mucho que celebrar, el día a día, el aquí y el ahora, el que estamos vivos, que respiramos, el que podemos abrazar a nuestros hijos. Hay mucho por qué celebrar y seguramente, a la hora de la comida, me comunicaré con mis papás, con mis hermanas, con amigos y haremos un brindis con puro celular”, detalló.

