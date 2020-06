“Sí estoy separada, sí pedí el divorcio”: Marlene Favela confirma su ruptura con George Seely

Lo que fue rumores por tantas semanas, quedó confirmado por la propia Marlene Favela. La actriz confirmó que sí está separada y que sí pidió el divorcio, poniendo fin a su matrimonio de donde nació su más preciado tesoro: su hija Bella.

Pese a que aclaró que no suele desmentir rumores, en esta oportunidad era necesario. Y de esta manera la hermosa actriz de 42 años, con un temple que asombró realizó un video que publicó en Facebook, en el que relató muchos detalles de su separación con quien fue su esposo durante tres años, George Seely.

“Estoy dando la cara de una manera muy franca y directa”, palabras que escogió para poner fin a las especulaciones que se difundieron de su vida privada.

Aunque sus fans se han dado la tarea de culpar a su esposo, Marlene Favela dio un relato de su ruptura en el que no lanzó culpas, no habló de Seely, pues “los platos sucios se lavan en casa”

“Cuando yo decidí casarme lo hice muy consciente del hombre que me estaba casando, de la decisión que estaba tomando, quería formar mi propia familia. Había esperado durante mucho tiempo porque quería hacerlo cuando estuviera muy plena en todos los aspectos de mi vida y así lo hice”, señaló con total serenidad.

En la grabación que duró más de 10 minutos, la actriz de telenovelas decidió romper el silencio, no sin antes dejar claro que no dará entrevistas ni declaraciones en el futuro sobre su vida privada ni de su separación del padre de su hija.

Tal como lo vio el mundo entero, cuando contrajo matrimonio en una fiesta espectacular, Favela dijo que se casó enamorada. Sin embargo, desmintió que su divorcio sea una consecuencia por su supuesta decisión de regresar al mundo del espectáculo, pues nunca pondría en peligro a su familia por ningún trabajo.

“Estaba tan plena en mi vida profesional, ya había hecho todas las cosas que quería, ya estaba muy satisfecha con lo que había logrado y era momento de dar un siguiente paso…Yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo o por algo que a mi esposo no le pareciera”, puso en claro.

Marlene Favela no pedirá pensión alimenticia

Sin litigios ni pleitos, Marlene Favela mencionó en su video que no expondrá a su hija Bella a ningún proceso que dañe su paz.

Al hablar del aspecto legal, se adelantó a afirmar que no solicitará manutención para su hija, alegando que “siempre la ha mantenido desde que nació y no es porque su padre no quiera o no le interese, si no porque en este momento su situación no se lo permite”.

Favela fue contundente al aclarar que Seely podrá ver a su hija las veces que él desee. “Me casé con un buen hombre, un hombre maravilloso”, dijo al tiempo que como pasan en las telenovelas, las historias de amor y felices terminan.

“En la vida las cosas que son perfectas, un día dejan de serlo, un día las cosas cambian y hay que tratar lo más positivo posible esta situación”.

Con estas palabras, la actriz aseguró que nunca hablará mal del padre de su hija, pues fue el hombre a quien quiso muchísimo, por ello explicó el por qué no eliminó las fotos con su esposo de su cuenta Instagram, contrario a lo que hizo Seely, quien sí las borró todas.

Amando a su hija proclamó que siempre privará lo positivo en beneficio del crecimiento de su hija. “Quiero que mi hija crezca amando a sus padres por igual”.

