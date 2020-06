Melissa de JNS habla sobre su experiencia tras dar positivo a Covid-19

Hace unos días la integrante del grupo JNS, Melissa López reveló que dio positivo a Covid-19 pero afirmó que se encuentra estable y con muy pocos síntomas. En entrevista con Publimetro, Melissa comentó que dicho diagnóstico la tomó por sorpresa.

"Esta noticia fue una sorpresa para mí. Estoy prácticamente asintomática, sí he tenido un poco de dolor de cabeza, un poco de ardor de ojos pero realmente esos síntomas se pueden confundir con haber estado mucho tiempo en la computadora o en el celular, estar deshidratada. No son síntomas nada alarmantes porque gracias a Dios no he tenido pérdida de olfato, ni fiebre, ni tos, ni problemas de estómago, ni cansancio, absolutamente nada", mencionó Melissa.

Asimismo destacó que actualmente sigue haciendo ejercicio pero se encuentra aislada y ya terminó su tratamiento médico.

"Ahorita estoy completamente aislada, ya terminé mi tratamiento, estoy en espera de que me diga el doctor cuando me tengo que volver a hacer la prueba para ver si ya sale negativo. Decidí platicarlo porque de verdad me parece que debemos de ser muy responsables porque a lo mejor muchos están como yo, prácticamente asintomáticos y seguimos yendo al supermercado, mucha gente está saliendo a casa de amigos o con algún familiar", indicó.

Además enfatizó que no hay que confiarse todavía, pues aunque no se tengan los síntomas pueden ser portadores y contagiar a los demás.

"Me hice la prueba por responsabilidad porque si has estado cerca de personas y empiezan a dar positivo, aunque hayan pasado 10 días o 15, lo más responsable es hacerte la prueba, entonces al yo enterarme de que ciertas personas cercanas a mí estaban haciéndose la prueba y daban positivo decidí hacérmela. Mi hermana se la hace sale negativo, mi mamá se la hace y da positivo, tenía 18 días de no verla y dije ni modo aunque me sienta bien me la tengo que hacer. Gracias a Dios las personas cercanas a mí so asintomáticas", aseguró.

Melissa señaló que a pesar de dar positivo realizará el concierto en línea junto a las JNS, el cual se llevará a cabo el 26 junio.

"Estamos muy contentas las JNS porque es nuestro primer show digital y estamos planeando muchas cosas lindas para nuestros fans, mucho color y sorpresas. A las JNS nos encanta todo lo que es el glitter, celebraremos el amor y también serán un par de horas para que las personas se desconecten de lo complicado que estamos viviendo todos", dijo Melissa López.

También explicó que será un concierto en el que las JNS estarán completamente solas. "Se las van a pasar muy bien. Es completamente nuevo para nosotras este concepto digital y hemos estado en muchas juntas a distancia, planeando junto con la oficina este concierto para entretenerlos para que la pasen bien y van a haber muchas cosas lindas", adelantó.

“Creo que hasta que no se encuentre una vacuna o algún tratamiento para controlar esta pandemia tendremos que seguir con los conciertos en digital, pero te puedo asegurar que no hay nada como estar cerquita de los fans y verlos cantar, bailar, escucharlos, no hay nada como eso. Pero si no se resuelve esto pronto, los formatos de conciertos en línea se van a quedar y nosotros como artistas nos toca seguir entreteniendo, consintiendo a nuestros seguidores y mostrarles que pensamos mucho en ellos", aseguró.

¿Cuándo será el concierto?

Fecha: 26 de junio

Hora: 20:00 horas.

Costo: 150 pesos.











